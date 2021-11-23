Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu: “Kur sabitlemesini gündeme almak kaçınılmazdır” dedi.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybı ve kurdaki dalgalanma sonrasında kimi tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanma sonrasında yıllarca kredi borcunu düzenli ödeyen işletmelerin dahi yeniden ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını anlatan Hasan Tosunoğlu, “Özellikle döviz cinsinden borcu olanlara yönelik kur sabitlemesi ya da Türk Lirası üzerinden makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma süreçleri gündeme getirilmelidir” diye konuştu.

“Kalkınma Bankası’nda bu yönde atılacak adımları tartışmak üzere yönetim kurulumuzu gelecek hafta olağanüstü gündemle toplantıya çağırma kararlılığındayım” diyen Tosunoğlu, “Dövizdeki dalgalanmaya seyirci kalmadan ülkede atılması gereken adımlar konusunda tüm ilgili çevreleri de sorumluluk almaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Lirası’nın değer kaybı sürüyor

Yükselişine hız kesmeden devam eden sterlin/TL’de 17 seviyesi aşıldı. Kurdaki günlük yükseliş yüzde 12’ye ulaştı.

Güne 15,2868 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 15:16 itibarıyla %11,80 artışla 17,0852 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7371, en yüksek 15,3952 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 15,2830 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 02.11.2021 tarihinde 12,9292 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 17,1153 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 17,0852 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Euro 14.43 ile rekor kırdı