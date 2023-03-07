Hasan Taçoy: Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da “Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz” diyerek, tüm sporculara özellikle ferdi spor yapanlara Spor Dairesinin Başbakanlık kanalıyla yardım yapıp maaş bağladığını ifade etti.

Ancak belirli bir yaşın atlında olanlara bu işlemin ebeveynleri üstünden yapıldığını kaydeden Hasan Taçoy , mahkûma hiçbir şekilde maaş ödenmediğini ancak eğer bir boksörden bahsediliyorsa yapılan ödemenin eski bir müsabakanın ödemesi olduğunu kaydetti.

Atatürk Spor Salonundaki yakıt ödemesinin, plakalar bazında dökümlerinin kayıtlarda olduğunu ifade eden Taçoy, Atatürk Stadyumuna yapılan yatırımın da Planlama ve İnşaat Dairesinin belirlediği şekilde yapıldığını dile getirdi.

Sosyal Sigortaların tahsilatı nasıl yapacağının şu anda toplantıda olan yetkililere sorulabileceğini kaydeden Taçoy, burada toplanan rakamın gitmesi gereken noktalara nasıl gideceğinin de bu toplantıda belirleneceğini kaydetti.

Kesintiye herkesin itiraz hakkı olduğunu ifade eden Taçoy, ilk alınan kararın hemen ardından Sosyal Sigortalar Dairesinin itiraz formunu da hazırladığını belirtti.

Maaşlardan toplam kesilecek rakamın 15 bin TL için 150 TL aylık olduğunu kaydeden Taçoy, rakamın çok daha fazlaymış gibi lanse edildiğini anlattı.

-Barçın

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, kesintiyle oluşacak kaynak hakkında hükümet tarafından yapılan öngörüye işaret etti. Kesintinin 13’üncü maaş da dahil tüm gelirleri kapsadığını dile getiren Barçın bunun böyle olmaması için tasarının nasıl düzenlenmesi gerektiğini de komite toplantısında söylediklerini anlattı.