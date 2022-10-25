Hasan Taçoy: Asgari ücrete yönelik verdiğimiz sözleri yerine getirmek amacıyla çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli Emekçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları” konulu güncel konuşma yaptı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a cevap amacıyla yaptığı konuşmada, yıllarca kamu görevinde çalıştığından CTP’nin de 2009’a kadar üstlendiği uzun hükümet görevlerinde bütçeyi nasıl yönettiğini, verdiği bütçe açıklarından iyi bildiğini söyledi. Amcaoğlu, vergi dilimleri düzenlemesine bile karşı çıkan CTP’yi, bugünkü sorunların ana sorumlusu olarak niteledi. Amcaoğlu, “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın.. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil” dedi.

Eleştirileri iyi bir şekilde dinlediklerini ve değer verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, ekonomiyi ve hayat pahalılığını düzeltmek, alım gücünü korumak için çalıştıklarını ancak hayat pahalılığının dünyada da yaşandığını vurguladı.

Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine de işaret ederek, hükümet olarak halkın alım gücünü korumak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, hayat pahalılığı ve asgari ücret gibi konuları gündeme getirdiğinden dolayı Barçın’a teşekkür ederek, asgari ücrete yönelik verdikleri sözleri yerine getirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Ülkede çalışacak insan bulmakta zorlandıklarını ve üçüncü uyruklu insanlara yöneldiklerini söyleyen Taçoy, asgari ücrette farklı formüller üzerinde durduklarını belirtti.

Taçoy, asgari ücretle geçim sıkıntısının farkında olduklarını ifade ederek, bu yönde yapılan çalışmaları anlattı, Çalışma yaşamı üzerinde çalıştıklarını ve asgari ücretin 2023 yılında değişeceğini kaydeden Taçoy, vergi dilimlerinde yapılan düzenlemeleri anımsattı ve asgari ücrette bir ayrım olmadığını ancak KKTC asgari ücretinin, ülkenin ve ekonominin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yerli istihdam konusuna da önem verdiklerinden bu yönde çalışmalar başlattıklarını ve ülkede yeni alanlarda insanlar yetişmesine destek vereceklerini ifade eden Taçoy, hem işçinin, hem de iş verenin yanında olacak ayakları yere basan bir politika uygulayacaklarını kaydetti.

Devrim Barçın, yeniden söz alarak, bütçelerle ilgili geçmiş verilerin sitede bulunmadığına işaret ederek, vergi dilimleriyle ilgili aynı yasa tasarısının gelmesi halinde yine ret oyu vereceklerini söyledi. Barçın, asgari ücretin hayat pahalılığının gerisinde kaldığını, adil dağıtım olsa asgari ücretin artırılabileceğine işaret etti. Barçın, CTP döneminde bütçe açığı verilse de halkın alım gücünün korunduğunu kaydetti.

-Akpınar

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar da, “Toplum Sağlığı Hakkında Güncel Sorular” konulu güncel konuşma yaptı. Akpınar, yeni belediyeler yasasının topluma hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık ve güvenliğe dikkat çekmek amacıyla konuşma yaptığını ifade eden Akpınar, ebolanın ülkeye gelme riski ve yaratabileceği sorunlara işaret ederek, konunun ciddiyetle ele alınmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının konuya eğilmesi gerektiğine işaret eden Akpınar, ülkede özellikle sağlık alanında ingilizce eğitimin önemine vurgu yaptı, adadaki öğrenci, turist ve yaşamını sürdüren yabancıların sağlığı açısından bunun önemli olduğunu kaydetti. Akpınar konuşmasında ruh sağlığının önemine de vurgu yaptı.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, ebola virüsüne yönelik ülkede bir tehdit olmadığını ancak mücadele konusunda, yapılması gereken tüm çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Altuğra, üçüncü ülke vatandaşlarının hastanelere başvurularında yaşanan lisans sorununa değinerek, özellikle hekimlerin ingilizce lisanına hakim olduğunu, personelin de ağırlıklı olarak imkan dahilinde bu yönde seçildiğini kaydetti.

İzlem Altuğra, akılcı devlet politikalarının her alanda önemine işaret etti ve bunun tek başına değil herkesin katkısıyla yapılabileceğine vurgu yaptı.

Altuğra, hastanelerin yaşlandığını ancak ne hastaneleri ne de sağlık ocaklarını ihmal ettiklerini belirterek, bakım onarım yaptıklarını ifade etti.

Ruh sağlığının da önemine işaret eden Altuğra, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bir çok sıkıntının ruhsal sorunlar getirebileceği bilinciyle yasa ve istihdam çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Altuğra, sağlık alanında özeleştiri her zaman yaptığını, hekim ihtiyacı olduğunu ve yakın bir dönemde istihdam yapılacağını kaydetti, kaliteli hekim kadrosunu korumak ve geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çalışma Bakanı Taçoy da, yeniden söz alarak, Sağlık Bakanlığı ile yaşlılara yönelik işbirliğini sürdürdüklerini, yasa ve proje çalışması yürüttüklerini belirtti. Taçoy, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, bakımlarını sağlamak ve hobilerini geliştirmek amacıyla çalıştıklarını anlattı. Yaşlı bakım evlerinin bakımı ve yeni evler yapmak için çalıştıklarını, bu yönde ihaleleri sürdürdüklerini işaret eden Taçoy, Kalkanlı, Sınırüstü ve Lapta’daki bakım evlerinin hem özel hem devlet eliyle nasıl yürütüleceğini belirleyip, meclise bilgi verecekelerini kaydetti.

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemini geri çekti.

Genel kurul CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın güncel konuşmasıyla devam etti.