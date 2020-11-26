Karpaz’da zor şartlarda yaşayan Hasan Onurdalı için yapılan yardım çığlığı yürekleri burktu.

Evde zor şartlar altında yaşayan Hasan Onurdalı yaşam mücadelesi veriyor. Derme çatma eski bir evde, çöp içinde yaşadığı tespit edilen Onurdalı için yardım isteniyor.

Sosyal medyadan çağrıda bulunan Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, “İçinde bir tuvalet ve banyosu olan konteyner arandığını duyurdu, yardım çağrısında bulundu. Dipkarpaz Belediyesi’nin ise dünden beridir temizlik çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Dernek Başkanı Fırat Borak,”Hasan abimiz için, 1 tane içinde Tuvalet ve Banyosu Olan Konteyner Arıyoruz. Yeni Olması Şart Değil.Yardım Etmek İsteyenler, Özelden Ulaşabilir.” mesajını ulaştırdı.