Harvard’lı araştırmacılar, balık sürüsü gibi senkronize hareket eden robotlar geliştirdi

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden araştırma ekibi, balık sürülerinden ilham alarak dış kontrol olmadan senkronize hareket eden robot balık sürüsü geliştirdi.

Balık sürüleri, hareketlerini senkronize hiçbir balık olmadan yiyecek bulmalarını, göç etmelerini ve yırtıcılardan kaçmalarını sağlayan karmaşık ve birbiriyle uyumlu davranışlar sergiliyor. Bu davranışlar, özellikle robotik alanında çalışan bilim insanlarını uzun süredir büyülüyor.

Araştırma makalesinin başyazarı Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’ndan Florian Berlinger, insanların erişemediği veya onlara tehlike yaratabilecek alanlarda robotlara başvurulduğunu, kendi kendini idare eden otonom seviyesi yüksek robot sürüsünün gerçekten fayda sağlayabileceğini belirtti. Geliştirdikleri Blueswarm adlı robot sürüsünün, GPS veya internet erişiminin mümkün olmadığı sualtı noktalarında fayda sağlayabileceğini ekledi.

Kendi kendini düzenleyen sistemler konusunda önemli isimlerden ve çalışmada imzası bulunan Radhika Nagpal ise şöyle konuştu:

Blueswarm’ın sonuçları, su altında kendi kendini düzenleyen kolektif davranışların araştırılmasında önemli bir dönüm noktası. Bu araştırmada elde edilen bilgiler, gelecekte mercan resifleri gibi görsel açıdan zengin fakat kırılgan ortamlarda çevreyi izleyebilen ve arama yapabilen minyatür sualtı sürüleri geliştirmemizi sağlayacak.

Robot balıklarda LED ışık ve kamera mevcut

Araştırma ekibi, robotları deniz gibi 3D ortamlarda kullanmadan doğabilecek zorlukların aşabilmek için mavi LED ışıklarla görüşe dayalı koordinasyon sistemi geliştirdi. Bluebot adındaki her bir sualtı robotuna iki kamera ve üç LED ışık yerleştirdi.

Üzerindeki kameralar sayesinde etrafındaki robotların LED ışıklarını algılayan Bluebot’lar, özel bir algoritma sayesinde mesafelerini, yönlerini ve nereye gideceklerini tespit ediyor.

Araştırmacılar bu sayede Blueswarm’ın kendi kendini düzenleyip karmaşık davranışlar sergileyebileceğini söylerken Berlinger söz konusu davranışların “kümelenme, dağılım ve daire meydana getirmeden” oluştuğunu söyledi.

Araştırmacılar, robot balık sürüsünün becerilerini ölçmek için basit bir araştırma görevi simülasyonu gerçekleştirdi. Sürünün bulunduğu depoda kırmızı ışık oluşturuldu ve Bluebot’lar, dağılım algoritması kullanarak herhangi biri ışığı algılayana kadar depoya yayıldı. Robotlardan biri ışığı algıladığında, LED ışıkları yanıp sönmeye başladı ve sürünün geri kalanında toplama algoritmasını tetikledi. Daha sonra bütün Bluebot’lar sinyal saçan robotun etrafında toplandı.