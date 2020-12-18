Harmancı: “Yeni yıl için 6000 kişinin adaya getirilmesi, karantinasız giriş kurallarının 5 güne çıkartılması”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,yeni yıl için 6000 kişinin adaya getirilmesi ve 3 günlük karantinasız giriş kurallarının 5 güne çıkartılması düşüncesinin riskli olduğunu, bun riski kaldırabilecek tutar tarafımız olmadığını söyledi. Harmancı’nın paylaşımı şöyle;

“Yeni yıl için planlanan 6000 kişinin adaya getirilmesi ; 3 günlük karantinasız giriş kurallarının 5 güne çıkartılması.

Ekonomik etkileri ve sağlık açısından sonuçları.

Dünyada şu anda bu hastalığın en çok etkisi altında olduğu ilk 6 ülke içerisinden yer alan Türkiye’den covid ve komşuları diyerek bir zar atmaya hazırlanıyoruz. Bu riski kaldırabilecek tutar tarafımız olmadığı bir gerçek. Daha önce de benzer hataları tekrarladık ve sonuçları ile şu an yüzleşiyoruz.

Buna dur demek zorundayız.

Üniversite öğrencilerinin adaya Şubat itibarı ile gelişlerinin programlanması da risk altına alınıyor.”