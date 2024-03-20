Harmancı ve Jenkins, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lefkoşa’daki yaşlı bakımevlerini ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile birlikte Ece Yaşlı Bakımevi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki yerde de verilen hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Harmancı ve Jenkins, bakımevinde hayatlarını sürdürenlerle zaman geçirip sohbet etti.

Harmancı ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, bakımevlerinin artırılması ve desteklenmesi konusunda yapılacak çok şeyler olduğunu belirterek bu konu üzerinde en güzelini hak eden büyükler için çalışacaklarını söyledi.