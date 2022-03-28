Harmancı: Tiyatro olduğu sürece umut vardır

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yeni oyunu ‘Biz Size Hayranız’ın prömiyerini gerçekleştirdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen oyunu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra sanatseverler takip etti.Büyük beğeni ile takip edilen oyun sonrasında oyuncu kadrosu ve emek verenler dakikalarca ayakta alkışlandı.

LBT’nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi Cem Aykut tarafından okundu

‘Biz Size Hayranız’ oyunu öncesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından LBT’nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi okundu. Cem Aykut 2 yıllık pandemi arasının ardından bir 27 Mart’ta daha beraber olmaktan duydukları mutluluğu belirterek bildiriye geçti.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Özür dileriz…

Bu 27 Mart’ta da size tiyatrodan bahsedemeyeceğiz…

Nerden çıktı bu tiyatro, ne zaman başladı, kuramları nedir anlatamayacağız…

Özür dileriz…

Nasıl oyun seçilir, Nasıl rol dağıtılır, Prova aşaması, Dekor, Kostüm, Seyirciyle buluşma, Bunların hiç birinden konuşamayacağız… Özür dileriz…

Tiyatronun topluma etkileri neler, Tiyatronun önemi, Tiyatronun söyledikleri, Tiyatronun yol göstericiliğine değinemeyeceğiz…

Özür dileriz…

Ama size bir hikaye anlatmak istiyoruz… Gerçek bir hikaye…

Moliere bilir misiniz? Fransız tiyatro yazarı ve oyuncusu… İşte bu Moliere son yazdığı “Hastalık Hastası” oyununu oynarken birden sahnede kan kusmaya başlar ve yere yığılır; herkes bunu oyunun bir parçası olduğunu zannederek alkışlamaya başlar…

Alkışlar arasında gider yazar ölüme… Aynı gece veremden ölür… Şimdi bu hikayeyi niye anlattınız diye sorabilirsiniz… Cevabı Soren Kierkegaard’ın “Meseller” kitabında saklı: “Sanırım dünyanın sonu, her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışları arasında gelecek” der yazar; haksız mı?

Artık tiyatro sahnesinden aynayı gerçeğe her çevirdiğimizde karşımızda

savaşlar, bombalar, çocuk çığlıkları, salgınlar, ölümler, katledilen hayvanlar, yok edilen doğa, kanlı bir dünya görüyoruz…

Maalesef; sanki hiç bir şey olmuyormuş gibi öylece duran, kımıldamayan, tepki vermeyen, düşünmeyen, algılamayan, anlamayan, olan biteni doğalmış gibi izleyen insanları da görüyoruz…

Özür dileriz…

Tüm özür dilemesi gerekenler adına da binlerce kez özür dileriz…”

Başkan Harmancı: “Tiyatro olduğu sürece umut vardır”

Oyunun sahnelenmesinin ardından bir kısa konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Başkan Harmancı, “Tiyatro olduğu sürece umut vardır, tiyatro olduğu sürece demokrasi vardır. Tiyatromuzdaki tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık, iyi ki tiyatro var, iyi ki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu var” dedi.

‘Biz Size Hayranız’ Çarşamba ve Cuma akşamları LBT’de sahnelenecek

Carole Greep’in yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik’in çevirdiği ve Cem Aykut’un yönetip, dramaturjisini yaptığı oyunda Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.

Oyunun yönetmen yardımcılığını Zeliş Şenol, dekor tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını ve uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, oyun müziklerini ise Ersen Sururi yapıyor. Oyunda görevli sahne amiri Mehmet Demir, dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı olurken, afiş-broşür-fotoğraf çekimi görevini Umut Ersoy üstlendi.

Her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20.00’da pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenecek oyunu izlemek isteyen seyircilerin en fazla 72 saatlik antijen test yaptırması gerektiği ifade edildi. Oyun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve www.biletinial.com adresinden alınabilir.