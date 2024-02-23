Harmancı: Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı dün akşam Zahra Sokak’ta meydana gelen olayın basit kavga konuları olmadığını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı dün akşam Zahra Sokak’ta meydana gelen olayın basit kavga konuları olmadığını söyleyerek “Ülkeyi getirdiğiniz nokta her alanda kaos, biz sizin düzeninizin parçası değiliz, biz tırnaklarımızla yarattık Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz.” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Akşam Zahra’da olanlar basit kavga konuları değil, ülkenin her alanında olduğu gibi mafyacıklaşmış grupların güç egzersizleri.

Daha önce defalarca suça karışmış aynı isimlerin aynı ıslah olmayanların, dönüp dolaşıp yaratılan değerleri kendi menfaatlerine evirme çabaları.

Biz buraları kolay yaratmadık, kolay da kaybetmeyeceğiz.

Evet bu konularda her kurumla işbirliği yapacağız ama kendi önlemelerimizi de alacağız, bu grupları besleyen işletmeler de bundan nasibini alacaksa alacak.

Ülkeyi getirdiğiniz nokta her alanda kaos, biz sizin düzeninizin parçası değiliz, biz tırnaklarımızla yarattık Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz.