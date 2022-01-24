Harmancı: Sandığa giden ve sandığa gitmeyen seçmenin sandık sonuçlarına yansıttığı mesaj iyi okunmalı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı , sandığa gitmeyen seçmenin yansıttığı sonuçların iyi okunması gerektiğini belirterek, ülkeyi çok zor bir ekonomik sürecin beklediğini kaydetti.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını dilerim.

Çok zor bir ekonomi ile atılacak adımların acıtacağı bir dönem olacak.

Elbette geniş bir değerlendirme ile tüm sonuçların analizi yapılmalı, sandığa giden ve sandığa gitmeyen tüm seçmenin süreç boyunca ve sandık sonuçlarına yansıttığı mesaj iyi okunmalı.

Seçimden başarılı ile çıkan partileri kutluyorum.”