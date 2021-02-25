Harmancı: Market kapanış saatlerinin 18:00’de kalması anlamsızlaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kademeli açılımla birlikte marketlerin kapanış saatlerinin 18:00’de kalmasının anlamsızlaştığını söyledi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sektörlerini açılması ile birlikte market kapanış saatlerinin 18:00’de kalması hem anlamsızlaşmış hem de yoğunluğu artırıcı bir unsur haline gelmiştir. Mesai saatinin bitmesi ile birlikte insanlar 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluşturmaktadırlar.

Bu süreyi 19:00-19:30 saatlerine çekmek iş çıkışında marketlerde oluşan yoğunluğunu hafifletecektir.”