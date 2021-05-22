Harmancı: Lokmacı kapısının açılması için bir süredir Güney Lefkoşa belediyesi ile görüşüyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Kapıların ve özellikle Lokmacı kapsının açılması için bir süredir güneydeki Lefkoşa belediyesi ile görüşüyoruz, elbette sadece bizim insiyatifimiz ile olabilecek bir durum yok ama her iki belediye olarak Lokmacı kapısında hızlı test merkezi dahil her türlü konuda işbirliği geliştirebileceğimizi ve Avrupa Birliğinden de bu konuda destek alabilecek koşulları Salı günü yeniden online bir görüşme yaparak masaya yatıracağız.

Biz bu konuda her türlü olumlu adımın kolaylaştırıcısı olma kararlılığındayız.”