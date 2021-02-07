Harmancı: Kiracılarımızdan Ocak ve Şubat ayı kiralarını almama kararı aldık

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, Ocak ve Şubat ayı kiralarını almama kararını verdiklerini açıkladı.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

Herkese günaydın ve iyi pazarlar, geçen yıl pandemiye bağlı kapanma kararı döneminde (1,5 ay) kapalı olan veya ciddi şekilde iş kolu etkilenen kiracılarımızdan 3 ay boyunca kira almamıştık.

2021 Ocak ve Şubat kiralarımızıda bandabuliya başta olmak üzere kiracılarımızdan almama kararı ürettiğimizi duyurmak isterim. Yerel yönetimlerin diğer gelir kalemlerinin ise (temizlik, sağlık, meslek ve reklam gibi) yasal zorunluklar nedeniyle aşağıya çekilmesi mümkün değildir.

Bu vesile ile özellikle turizme dayalı veya destinasyon olarak turizm hareketliliği ile ekonomik devinime sahip iş kollarından vakıflar başta olmak üzere kira giderlerinin minimum seviyeye indirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtmek isterim.