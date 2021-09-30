Harmancı: Karanlık tarafın gücünün ne olduğunu varın siz hesap edin!

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kendi hakkında yaptırılan sistematik haberlerin ardından açıklama yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “İhalesiz liman izinleri, bet izinleri ile işlerinin bir kısmını döndüren ülkenin bazı medya finansörleri elbette bağıracak.” İfadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Doğru yolun tarifi elbette çok; evet herkesi mutlu ederek siyaset mümkün olsaydı palyaçolar açık ara en iyisi olurdu.

Bu ülkede bazı güç odaklarına rahatsızlık vermişsek ve bunun sonucunda “ilahlar” tarafından hedefe konmuşsak hiç sorun değil. Ben bildiğim yoldan şaşmam bildiğimi de söylemekten korkmam.

14 günde ülke bütçesinin 8’de 1 oranında kaynağı belli olmayan paranın sisteme girdiği bir ülkede karanlık tarafın gücünün ne olduğunu varın siz hesap edin.

İhalesiz liman izinleri, bet izinleri ile işlerinin bir kısmını döndüren ülkenin bazı medya finansörleri elbette bağıracak.

Sabah uyanan bakanların kurdelelerini kestikleri bazı büyük patronlara şirin görünmek ve birlikte iş tutmak onların işi.

Bu şehrin tonlarca problemi var, bu şehiri batıranların yargıya çıkarılmadığı bu hazin ortamda tüm problemlere karşın yılmadan çalışmaya ve bulduğumuz her kuruşu doğru değerlendirmeye devam edeceğiz.