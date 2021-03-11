Harmancı: Hukuka elbette herkes saygılı olacak ama…

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “hukuka elbette herkes saygılı olacak ama demokrasiyi de herkes hazmedecek, insan hak ve hukukunu ise hiçbir şartta çiğnetmemeliyiz” açıklamalarında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

Sevmek bir hak ise sempati duymamak de bir hak, taraftar olmak nasıl bir hak ise karşısında durmak da bir hak, susmak bir hak ama konuşmak da bir hak, Kıbrıslı Türkler uzun zamandır kendilerine biçilen dar bir gömleğe sığdırılmak isteniyor, zorla güzellik yaratılmaya ve zorla yaratılan çerçevenin içerisine girmesi isteniyor.

Hukuka elbette herkes saygılı olacak ama demokrasiyi de herkes hazmedecek, insan hak ve hukukunu ise hiçbir şartta çiğnetmemeliyiz.

Suç cezalandırılır, siyasal görüş ise eleştirilir.