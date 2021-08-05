Harmancı: Hakkıyla devlete vergisini verip kayıt içinde kalan insanları enayi yerine koydunuz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi sert bir dille eleştirdi.

Mehmet Harmancı “Hakkıyla devlete vergisini verip kayıt içinde kalan insanları enayi yerine koyan yasa gücünde kararnameyi de sonunda yaptılar.” dedi.

Açıklama şöyle

Hakkıyla devlete vergisini verip kayıt içinde kalan insanları enayi yerine koyan yasa gücünde kararnameyi de sonunda yaptılar.

Sadece %2,5 vergi ödeyerek kayıt dışı parasını gelip sisteme sokma işinin Türkiye’deki adı “varlık barışı”. Türkiye’de tam 7 kez uygulandı, yüzde beş vergi alınarak başlandı şu an hiç vergi vermenize gerek yok. Türkiye’de de tartışmaları beraberinde getirdi ama özellikle vergi adaletsizliği anlamında.

Her türlü sermaye girişini devlete ufak bir komisyon ödeyerek yasal hale getirebileceksiniz. Kayıt dışı sanal bet paranız mı var? Hay hay buyurun yüzde 2,5 alalım, illegal bir ticaret yaptınız parayı sisteme sokamadınız gelin sadece yüzde 2,5 ödeyerek sorgusuz sualsiz aklayalım. En azından vergi dairemiz, vergi açısından size bu parayı ne zaman kazandınız ? niye beyan etmediniz? nerede ve hangi yolla kazandınız? sorularını hiçbir şekilde sormayacak.

Normal ve uluslararası sistem içerisinde bir ülke olsak hani diğer kurumlar işin kontrol tarafını yürütecek diyeceğim ama halimizi biliyorsunuz. Bu işin kara para aklama operasyonuna dönüşmemesi için polis, ilgili tüm kamu birimlerinin kamuyla şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim içinde olması gerek. Tüm bunlar uygulanacak olsa bile bu yaratılan vergi adaletsizliğini asla ve asla gidermeyecek.

Ülkeyi her geçen gün battığı yere daha da batırıyorsunuz, bu toprakları dürüst insanlara cehennem, suçlulara ise cennet vatan yapıp geleceğe birlikte yürüyorsunuz.

Karar resmi gazetede yayınlandı

Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yürürlüğe koyduğu kararnameyle; gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi veya yurt dışında bulunan Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden paralarının beyan edilmesiyle, KKTC ekonomisine kazandırılması ve vergi kaybıyla kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Genel gerekçesine göre yasa gücünde kararnameyle “ülke ekonomisi açısından çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önlenmesi” hedefleniyor.

Yasa Gücünde Kararname kuralları şöyle:

“Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilerek ekonomiye kazandırılmasını,

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde bulunan yasal olarak kayıtlı olmayan paraların beyan edilmesi ve vergisinin ödenmesi ile ekonomiye kazandırılmasını,

Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yasal defter ve muhasebe kayıtlarında yer almayan paraların Gelir ve Vergi Dairesine beyan edilerek yasallaştırılmasını kapsar.”