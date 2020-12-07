Harmancı: Gelinen aşama yüz karası

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, hükümet kurma sürecinde gelinen aşamanın yüz karası olduğunu söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Harmancı, şunları kaydetti:

60 gündür hiç yorum yapmadım hükümet senaryoları ve tüm süreçteki gelişmeler için galiba bugün bir kaç kelam etme zamanı geldi.

Gelinen aşama ne yazıktır ki yüz karasıdır. Kendi parti başkanını seçemeyen, kurultayına yapılan müdahale ile süreci donduran bir yapı, çok eklemli ve denklemli, hükümet oluşumları için partilerinden istifa eden vekil destekli bir hükümet kuracaklar. Aylardır yolsuzluk iddialarından dolayı meclise gelmeyen ve yurt dışında olan, istifa etmesine rağmen mecliste bu durum konuşulmayan ve oylanmayan eski başbakanımız da herhalde konvoy ile karşılanacaktır.

Geçmiş alternatifler denendiğine göre seçim olmasın diye yapılabilecek başka alternatif yok gibi.

Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin hemen öncesinde bu üç parti Ankara’ya davet edilmişlerdir, ülke siyasi hayatına seçimlerde atılan dinamit yeni bir durum yaratana kadar da etkisini gösterecektir.

Yakında başkanlık sistemi tartışmalarını, baraj konularını daha çok duyacağız, kurulacak olan yapı sadece bir erken seçim hükümeti olmayacak Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaşadıklarımızı hükümet eliyle meşrulaştıran bir olgu olarak da her gün karşımıza çıkacak.

İstifa eden vekillerle ilgili yorumu halk yapacaktır ama 11 Kasım günü partilerinde hep beraber fotoğraf paylaşılmış ve mücadeleye #devam denmişti. Katılıyorum…

Ben ne mi öneriyorum?

En erken zamanda seçim.