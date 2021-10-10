Harmancı: Daha az konuşup daha çok itaat etmemiz isteniyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in İstanbul Havaalanı’nda göz altına alınmasını değerlendirdi.

Yapılan paylaşım şöyle;

İnsanların düşüncelerini ifade etmeleri milli güvenlik tehdidi ilan ediliyor. Dün Ali Bizden bugün sevgili Ali Kismir, gerçekten bu ülke makamlarının hiç mi söyleyecek sözü hadi sözü geçtim bu listede kimler var diye soru sorabilecek cesareti dahi yok?

Bireysel olarak özgür ruhlu insanlarız, kalıba sokulmaktan hoşlanmıyoruz ve içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Tüm bunlar rahatsızlık veriyor anlıyoruz, daha az konuşup daha çok itaat etmemiz isteniyor, Afrika gazetesinin önündeki linç anlayışı ülke genelindeki tek ses olsun isteniyor ama bu ülkeye yazık ediliyor. Kıbrıs sorunun çözüm yolunda farklı düşünebiliriz ama insan hakları demokrasi gibi temel değerleri yok ediyorsunuz.

Ne uğruna? Yağcılık uğruna, ne uğruna ? Koltuk uğruna, ona buna iki gram daha kişisel menfaat dağıtma uğruna.

Konuşmaya devam edeceğiz, aynı düşünmesek bile başkasının söz hakkını korumaya devam edeceğiz.