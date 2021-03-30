Harmancı: Bugüne kadar gösterilen özveriyi hiçe sayıyorsunuz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı dizi galasıyla toplumun ve belediye çalışanlarının bugüne kadar gösterdiği özverinin hiçe sayıldığını söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, TRT’de yayınlanacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin Perşembe günü Mağusa’da düzenlenecek olan gala etkinliğiyle ilgili “Biz hangi gerekçe ile bundan sonra denetim yapacağız? Kime kurallara uyun diyeceğiz?” diye sordu

LTB Başkanı Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Tiyatromuz dünya zorluklarla on-line bir gösterim yaptı, ben ilk kez bir prömiyere katılmadım, doğru örnek olabilmek için.

Aralıksız bir şekilde 30 kişilik ekibimiz tüm işyerlerini sıkı bir şekilde denetliyor, kimisine ağır cezalar yazdık kimisini mühürledik tüm işletmeler bu zor koşullara rağmen yapılan denetimlerden mutlu oldular.

Kamu sağlığı için ve bir daha kapanamamak adına.

Siz bir dizinin galası için kalabalık yaratmaya izin veriyorsanız, biz hangi gerekçe ile bundan sonra denetim yapacağız? Kime kurallara uyun diyeceğiz? Barlarda oluşan kalabalıkları nasıl kontrol edeceğiz veya şöyle sorayım neden kontrol edeceğiz?

Toplumun da bizlerin de bugüne kadar gösterdiği özveriyi hiçe sayıyorsunuz, aklımızla dalga geçiyorsunuz.”