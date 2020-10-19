Harmancı: Bizim için mücadele edecek çok konu var

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emek veren herkese çok teşekkür ederek, “Bizim için mücadele edecek çok fazla konu var” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde: “Herkes çok çalıştı herkes çok emek verdi, tarihin en büyük seçim müdahalelerine karşı ilk turdan beri birlikte hareket eden tüm siyasal partilere ve örgütlere, ikinci turda destek beyan eden CTP’ye ve partisiz tüm kesimlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Geceli gündüzlü çalışan genç yaşlı herkesin ellerinde bir tek inanç vardı ve bu inançla tarifi imkânsız bir emek ortaya koydular. Bizim için mücadele edecek çok fazla konu var. Vicdanım çok rahat çocuğuma gururla anlatacağım bir mücadele verdik salt bir inançla. Liderimiz Mustafa Akıncı benim ve hepimiz için ayakta alkışlanacak bir mücadele verdi, yürüdüğü her milimetre de beraber olduğum içim gurur duyuyorum. Ülkemize sonuçlar hayırlı olsun.”