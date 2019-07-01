Harmancı: “Bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için “uyandırıcı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “”bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için korkutucu derecede “uyandırıcı” bir olay yaşandı” diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sıcağın içinde Ortadoğu’da yaşanan savaşları protesto edenleri “bunlar da deli bile değil, nedir da bağırırlar”, yakın coğrafya da olanları “bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için korkutucu derecede “uyandırıcı” bir olay yaşandı akşam. Savaşın karanlık yüzünün artığının bile ne kadar ürkütücü olduğunun ve aynı zamanda barışın ve çatışmasızılığın değerinin daha yüksek anlaşılması dileğiyle, hepimize geçmiş olsun.”