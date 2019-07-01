Harmancı: “Bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için “uyandırıcı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “”bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için korkutucu derecede “uyandırıcı” bir olay yaşandı” diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:
“Sıcağın içinde Ortadoğu’da yaşanan savaşları protesto edenleri “bunlar da deli bile değil, nedir da bağırırlar”, yakın coğrafya da olanları “bize ne yahu oralardan” diye söylenenler için korkutucu derecede “uyandırıcı” bir olay yaşandı akşam. Savaşın karanlık yüzünün artığının bile ne kadar ürkütücü olduğunun ve aynı zamanda barışın ve çatışmasızılığın değerinin daha yüksek anlaşılması dileğiyle, hepimize geçmiş olsun.”
Bir Yorum
Bu melanet kim tarafından fırlatılmışsa fırlatılsın, sonunda ülkemize düşerken çeşitliolumsuz etkenler yarattığı bir vakıadır. Bunu insan gibi konuşup anlaşmalıdırlar. Füzgelmek safdilliktir, aptallıktır, cahilliktir. kimin, kiminle alıp veeceği varsa b.ze ne. onlar aralarında anaşmalıdırlar. Bu olay, ben attım ama hedefe ulaşmadı demekle bu iş bitmez. Benim topraklarıma düşen füze veya bomba ne olursa olsun bunun bir bedeli olmalıdır. Ben attım oldu olamaz. Ya insan gibi yaşayacağız, ya da hayvanlar gibi, zararı başkasına dokunursa ne olacak demeden bomba atanlar, füze atanlar ceremesini de ödemek zorunda olmalıdırlar. Aksi takdirde dünymız girme çıkma hanına benzetilir i bundan da elbette ki halkımız muzdaripolacakır. Benden söylemesi ve hatırlatması.
atması.