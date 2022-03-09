Harmancı: Aferin Başbakan oldunuz, aferin bakan oldunuz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kabine değişikliğine tepki gösterdi.Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Yok ettiniz; etik, demokratik ve ahlaki her bir değeri yerle bir ettiniz.

Aferin Başbakan oldunuz, aferin bakan oldunuz, sabah reform yaptınız öğleden sonra istifa sundunuz.

Bu ülkeyi bir gram sevmediniz, bu ülkeyi bir, bir çıngı yahu yüreğinizde hissetmediniz.

Türkiye istedi kurultaydan çekildiniz, istedi daha 48 saat geçmeden kabine değiştiniz.

Akıncı seçilmesin diye derse kalkan çocuk gibi her gün öğleden sonra “koskoca” vekiller görevlilere içtima verdiniz. Bugün sizi mahcubiyetle eleştirenlerle ittifak halinde.

Yarın bu ülkeyi verdik derlerse herhalde ilk heyecanla tamamı siz çekeceksiniz.

Yazık bize sizi yenemedik yazık bize siz hala bu koltuklardasınız.

Çaycıdan da memnun değillermiş haberiniz olsun…”