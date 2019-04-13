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Harika Avcı’ya bıçaklı saldırı

13 Nisan 2019

1980’li yıllara hem oyunculuğu hem de yaşadığı aşklarla damga vuran Harika Avcı, son günlerde şok üstüne şok yaşadı. Avcı, eski şoförü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta isim, evdeki temizlik görevlilerin araya girmesinin ardından ölümden döndü.

Olayın içyüzüne göre Avcı’nın eski şoförü, ünlü isimle görüşmek istedi ancak olumsuz cevap aldı. Bunun ardından tehdit mesajları göndermeye başlayan şoför Emre E., arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gitti. Koluna sakladığı bıçakla Avcı’nın evine giren Emre E., etrafı darmaduman ettikten sonra arkadaşları ile Avcı’nın çalışanları arasında arbede yaşandı. Bıçakların konuştuğu kavgada sanatçı Harkika Avcı, yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan olayın ardından Avcı, hemen polise ihbarda bulundu. Eski şoför hakkında silahla yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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