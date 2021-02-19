Hangi işletmeler açıldı hangileri kapalı?

Bakanlar Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda yeni kararlar üretti. Yeni kararlara göre bazı işletmeler kurallar çerçevesinde açılıyor.

Kapalı olan yerler;

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler, açık pazarlar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacaktır. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Bet ofisler oturma alanları kullanılmadan kapıda işlem yapabileceklerdir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır.

Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

-Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

-28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.