Hamuryudan üç gün tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hamuryudan üç gün tutuklu kalacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklananbir kişiye uyuşturucu verdiği tespit edilen Mehmet Hamuryudan dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Celal Durukan aktardı. Polis memuru Celal Durukan, 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan hırsızlık yapan zanlı Salih Kurtoğlu’nun tutuklandıktan sonra üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Kurtoğlu’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mehmet Hamuryudan’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, 29 Ocak tarihinde zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada 5 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 11 Ocak 2024 tarihinde 10 gram olarak, 2 bin 300 TL karşılığında şu anda aranan bir şahıstan aldığını, bir kısmını yalnız, bir kısmını da Kurtoğlu ile birlikte içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, hem zanlı Hamuryudan hem de Kurtoğlu’nun ifadelerinin araştırılacağını, kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu söyledi. Polis, aranan bir şahsın da olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.


 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

(Kamalı Haber)

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Tags:Mehmet Hamuryudan
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