Kıbrıs

Hamitköylüler asfalt istiyor

27 Ocak 2019

Hamitköy’de yaşayan vatandaşlar, köyün yollarından şikayetçi. Özellikle ara sokaklardaki yolların delik deşik ve çukur hali trafik güvenliğini tehdit eder noktada

Eniz ORAKCIOĞLU

Hamitköy’de birçok ara yol ve sokak aralarındaki yolların durumu perişan, vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Araçlarının zarar gördüğünden yakınan köy sakinleri, toz topraktan da sıkılmış durumda. Yetkililerden yolların tamirini ve onarımını bekleyen vatandaşlar vatandaşlar, “bıktık, usandı” şeklinde konuştu.

 

Birçok sokağın yollar sorunlu

Adeta köstebek yuvasını andıran, delik deşik olan, yer yer çukurlaşmış, yer yer çöken ve kırılan asvaltlı sokaklar arasında; Ali Baba Sokak, Hasan Yusuf Paralik Sokak, Hüseyin Çocuk Sokak, Ali Bey Sokak, Ecevit Sokak, Kamalı Sokak, Bostancı Sokak ve Dana Sokak gibi sokaklar var.

Etiketler


İlgili Makaleler

Aydın Denktaş yeniden yoğum bakıma kaldırıldı

27 Ocak 2019

Turizmde yeni hedef, yerli işgücü ve ürün kullanımı

27 Ocak 2019

Federasyon hala bir seçenek

27 Ocak 2019

Sebzeye soğuk darbesi

27 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı