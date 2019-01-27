Hamitköylüler asfalt istiyor

Hamitköy’de yaşayan vatandaşlar, köyün yollarından şikayetçi. Özellikle ara sokaklardaki yolların delik deşik ve çukur hali trafik güvenliğini tehdit eder noktada

Eniz ORAKCIOĞLU

Hamitköy’de birçok ara yol ve sokak aralarındaki yolların durumu perişan, vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Araçlarının zarar gördüğünden yakınan köy sakinleri, toz topraktan da sıkılmış durumda. Yetkililerden yolların tamirini ve onarımını bekleyen vatandaşlar vatandaşlar, “bıktık, usandı” şeklinde konuştu.

Birçok sokağın yollar sorunlu

Adeta köstebek yuvasını andıran, delik deşik olan, yer yer çukurlaşmış, yer yer çöken ve kırılan asvaltlı sokaklar arasında; Ali Baba Sokak, Hasan Yusuf Paralik Sokak, Hüseyin Çocuk Sokak, Ali Bey Sokak, Ecevit Sokak, Kamalı Sokak, Bostancı Sokak ve Dana Sokak gibi sokaklar var.