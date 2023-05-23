Hamitköy-Ocak maçı Mağusa’da

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de Play-Out 3. Hafta müsabaka programı ve hakemleri belli oldu.

Aksa Süper Lig Play-Out 3. Hafta Müsabakaları

Maç No : 18958

Tarih ve Saat : 25.05.2023 17:00

Hamitköy ŞHSK – Türk Ocağı Limasol

Stat : Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakem : Mehmet SEZENER

1.Yrd. Hakem: Mehmet EKŞİCİ

2.Yrd Hakem: Serkan ÖZDENKÇİ

Dördüncü Hakem: Zekai TÖRE