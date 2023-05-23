Hamitköy-Ocak maçı Mağusa’da
Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de Play-Out 3. Hafta müsabaka programı ve hakemleri belli oldu.
Aksa Süper Lig Play-Out 3. Hafta Müsabakaları
Maç No : 18958
Tarih ve Saat : 25.05.2023 17:00
Hamitköy ŞHSK – Türk Ocağı Limasol
Stat : Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakem : Mehmet SEZENER
1.Yrd. Hakem: Mehmet EKŞİCİ
2.Yrd Hakem: Serkan ÖZDENKÇİ
Dördüncü Hakem: Zekai TÖRE
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