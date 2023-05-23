Hamitköy-Ocak maçı Mağusa’da - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Hamitköy-Ocak maçı Mağusa’da

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Hamitköy-Ocak maçı Mağusa’da

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de Play-Out 3. Hafta müsabaka programı ve hakemleri belli oldu.

Aksa Süper Lig Play-Out 3. Hafta Müsabakaları

Maç No                       :           18958

Tarih ve Saat               :           25.05.2023      17:00

Hamitköy ŞHSK – Türk Ocağı Limasol

Stat                             :           Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakem : Mehmet SEZENER

1.Yrd. Hakem:  Mehmet EKŞİCİ

2.Yrd Hakem: Serkan ÖZDENKÇİ

Dördüncü Hakem: Zekai TÖRE

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