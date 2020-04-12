Hamas: Gazze’de İsrail ajanlarını tutukladık

Filistin yönetimine bağlı Gazze şeridini kontrol altında tutan Filistin İslami Direniş Hareketi’ne (Hamas) bağlı iç güvenlik servisi, geçtiğimiz hafta Toprak Günü gösterilerini izlemekle görevli İsrail ajanlarını tutukladığını duyurdu. Servise bağlı kaynaklar, tutuklanan kişilerin ifadelerinde kendilerine isnat edilen suçları kabul ettiğini belirterek sorgu görüntülerini yayınladı.

Gazze’de Hamas’a bağlı faaliyet yürüten iç güvenlik servisi, İsrail istihbarat örgütleriyle örgüte iç güvenlik birimi mensupları arasındaki mücadeleyi anlatan bir kısa film yayınladı. Film aynı zamanda casuslukla suçlanan bir kişinin tutuklandığı ana dair görüntüleri de barındırıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan videoda, 1994 yılından bu yana İsrail istihbarat servisleri lehine faaliyet gösteren 60 yaşındaki bir muhbire ait detaylı bilgiler de yer aldı

M12 koduyla İsrail istihbarat servislerine faaliyet gösterdiği bildirilen ajan ifadesinde, Riyad kod ismini kullanan bir kişiyle irtibatta olduğunu ve bu kişiye 2018 yılında Hamas’ın askeri kanadı tarafından ateşlenen roketlerin çıkış noktalarıyla ilgili bilgi vermeyi teklif ettiğini belirtti.

İç güvenlik servisi, videoda “Riyad” kod ismini kullanan ve İsrail vatandaşı olduğu düşünülen kişiyle M12 kod isimli muhbirin konuşma kayıtlarından kesitlere de yer verdi.

İsrail istihbarat servisi içerisinde son vaka subayının Riyad kod adlı memur olduğunu doğrulayan M12’ye göre, servis mensubu son olarak kendisinden Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne dair hazırlıklarla ilgili düzenli bilgi vermesini istedi. Gösterilerde kullanılan lastikleri sağlayan genç Filistinlilerin bilgilerini isteyen “Riyad” kod adlı İsrailli istihbaratçının gerçek kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise yayınlanmadı.

Independent Türkçe’nin ulaştığı Filistinli kaynaklar istisnalar dışında Gazze’deki ajanlarıyla çoğunlukla doğrudan irtibat kurmayan İsrail istihbarat servislerinin bazı üst düzey köstebekler için ise Mısır’da bulunan gizli merkezleri kullandığını doğruladı.

Hamas kaynakları, 1994 yılından bu yana İsrail lehine istihbarat toplayan M12’nin yakalanmasının Gazze şeridindeki İsrail casusluk ağının keşfedilmesi anlamında büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Öte yandan M12 kod isimli casusun itiraflarının da İsrail istihbaratının geçmiş çalışmalarına dair pek çok karanlık noktayı aydınlattığını dile getiren Filistin iç güvenlik servisi kaynaklarına göre İsrail istihbarat örgütleri artık pek çok casusuyla irtibatını kesecek ve yeni ağlar oluşturmaya çalışacak.

Aynı kaynaklar M12 kodlu casusun geçmişten bugüne kadar pek çok farklı İsrailli istihbaratçıyla irtibatta olduğunu doğrularken videoda da M12’in irtibatta olduğu kişilerle ilgili aktardığı bazı temel bilgiler yer alıyor. 1994 yılında “Ebu Davud” kod isimli vaka subayı (case officier) tarafından eğitilerek istihbarat toplamaya başlayan M12, 2008 ve 2009 yıllarında ise “Celâl” ve “Cihad” kod isimlerini kullanan subaylarla irtibattaydı. 2016 yılına kadar servisle seyrek ilişkileri devam M12, 2016 ve 2017 yıllarında “Şefik” kod isimli vaka subayıyla çalıştı. 2017 yılında “Zahir” ve “Riyad” kod isimli subaylardan talimat alan M12, yakalandığında “Riyad” isimli ajan tarafından kontrol edilmekteydi.

Filistin iç güvenlik birimi tarafından yayınlanan video, “Şefik” kod isimli bir İsrail ajanını fotoğrafıyla deşifre ederken aynı zamanda göreviyle ilgili bazı detaylara da yer verdi. Güvenlik servisine göre “Şefik” İsrail servisi adına Gazze şeridinin kuzey kesimindeki Beyt Hanun bölgesine yönelik istihbarat operasyonlarını yönetiyordu.

M12, “Şefik” kod isimli ajanla ilk olarak Aralık 2016 tarihinde görüştüğünü ve 2017 yılının Haziran ayında ikinci görüşmenin gerçekleştiğini itiraf etti. M12, ayrıca “Şefik” kod isimli ajanla İsrail kontrolünde Netanya bölgesinde de görüştüğünü ifadesinde belirtti.

R24 kod isimli bir diğer Gazzeli İsrail casusu ise “Ebu Amir” isimli bir İsrailli yetkiliyle bağlantıda olduğunu ifade ederek Gazze’ye has aksanla konuşan ajanın kendisine “Bugüne kadar Gazze’de Hamas’ın iktidarını devirecek bir ayaklanma başlatabilmek için pek çok kişiye ödeme yaptık. Ancak planlar başarıya ulaşmadı” dediğini öne sürdü.

Gazze güvenlik kaynakları karşı istihbarat operasyonunda kaç kişinin tutuklandığı, tutuklanan kişilerin gerçek kimlikleri ve ne zaman yakalandıklarını bilgisini ise gizli tutuyor. Ancak Independent Türkçe’nin ulaştığı kaynaklara göre Filistin iç güvenlik birime mensup karşı istihbarat birimleri İsrail’e bağlı muhbir ağına karşı operasyon düzenlemeden önce sekiz aydan fazla ağı izleyerek bilgi topladı. Aynı kaynaklara göre Gazze’de canlı ya da ölü olarak bulunan İsrail askerleriyle alakalı bir emare peşindeki istihbarat örgütleri son dönemde faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başlamıştı.

Öte yandan yakalanan muhbir ağının İsrail tarafında hangi istihbarat servisiyle bağlantıda olduğuna dair detaylar da yayınlanan videoda yer almadı. MOSSAD, Şin-bet, ŞABAK ve AMAN gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren örgütü bünyesinde bulunduran İsrail istihbarat topluluğunun neredeyse tamamı Gazze içerisinde aktif operasyonlar yürütüyor. Filistin tarafında ise bölünmüş iktidar güvenlik politikalarında da kendisini gösteriyor. Batı Şeria bölgesini kontrol altında bulunduran El Fetih’e bağlı hükümetin güvenlik birimleriyle İsrail tarafı arasında irtibat bulunurken Gazze’deki güvenlik birimleri İsrailli haberalma servislerinin istihbarat operasyonlarını tehdit olarak görüyor.