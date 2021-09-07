Haluk Levent: Covid testim negatif

“Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek.”