“Halktan özür dileyerek gidiniz”

TKP-YG, hükümeti dövizin yükselişine karşı aldığı önlemlerden dolayı eleştirdi ve üzerine düşeni yapmamakla suçladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Başbakanlık önünde protesto eylemi yaparak hükümeti dövizin yükselişi karşısında aldığı önlemlerden dolayı eleştirdi, üzerine düşeni yapmamakla suçladı ve hükümetin parti katkıları ve örtülü ödenekleri kaldıramıyorsa halktan özür dileyerek gitmesini istedi.

Ülkede dövizin yükselişinden ve zamlardan en çok etkilenenin dar ve orta gelirliler olduğunu kaydeden TKP-YG, 40 yıldır ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzlukların bedelini ödeyenin dar ve orta gelirliler olduğunu kaydetti.

Başbakanlık önünde saat 10.00’da düzenlenen eylemde konuşan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, her şeye çok yüksek oranda zamlar yapıldığını, halkın büyük bir sessizlik içerisinde olduğunu kaydetti ve kimsenin kendilerinin de sessiz kalacağını sanmamasını, halk adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Yıllardır kendine emekçinin partisi diyen CTP…”

Çakıcı, “Yıllardır kendine emekçinin partisi diyen CTP, emekçiyi korumaya yönelik öneri yapmadı, sermaye sahiplerini korudu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile ilgili ise söyleyebileceğim hiçbir şey yok, çünkü o devlete değil sadece kendine hizmet eder” diye konuştu.

Dövizin yükselişiyle yaşanalar karşısında atılması gereken birçok adım bulunduğunu, ancak hükümetin sadece sermaye sahiplerini ve çıkar çevrelerini korumaya yönelik önlemler aldığını savunan Çakıcı, bunu protesto etti.

Hükümetin aldığı önlemlerin çalışanı, işçiyi, dar gelirliyi ezdiğini belirten Çakıcı, hükümetin önlem almaya kendisinden başlamış olması gerektiğini, öncelikle örtülü ödenekler, siyasi parti ödenekleri ile tören harcamalarının kaldırılmış olması gerektiğini ifade etti.

Devlete RHA’lar ve makam araçlarıyla ilgili tasarrufa gitmesi, teşvikleri durdurması önerisi yapan Çakıcı, bunları yapmayıp dar ve orta gelirlinin hakkına göz dikildiği eleştirisinde bulundu.

“Servet vergisi…”

Hükümeti, büyük sermaye sahiplerine yönelik öneri sunmamakla, çiftçiyi ve hayvancıyı yok eden koşulların önüne geçmemekle de suçlayan Çakıcı, “Önce vergi reformu yapın, servet vergisi koyun, devletin çocuk için ailelere destek vermesi gerekirken, siz çocuk başına vergi koydunuz, bu ancak Nazi Almanya’sında olur” diye konuştu.