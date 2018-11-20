“Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” indirim kampanyası başladı

“Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” adı altında başlatılan indirim kampanyasının lansmanı, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Sanayi Odası’nda yapıldı.

Sanayi Odası’nın başlattığı kampanya çerçevesinde 92 işletmenin katılımıyla bine yakın üründe yüzde 5 -25 indirimli satış imkanı sunulacak.

Başbakan Erhürman, daha üretken, daha fazla istihdam yaratan, daha büyük ve gelirin daha adil bir biçimde paylaşıldığı bir ekonomi yaratmanın ortak hedefleri olduğunu söyledi.

Lansmanda, Başbakan Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “2017’DE 1 MİLYAR 800 MİLYON DOLAR İTHALATA KARŞILIK 106 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başbakan Tufan Erhürman, içinden geçilen ekonomik sürecin ekonomide, maliyede ve hane halkında büyük sıkıntılara yol açtığını, ithalata bağımlı yapının sorunu daha da büyüttüğünü söyledi.

İthalata bağımlılığın Türk Lirası’nın döviz karşında değer kaybetmesi dolayısıyla yaşanan sıkıntıları daha da artırdığı konusunda herkesin hemfikir olduğunu kaydeden Erhürman, “2017 verilerine göre, 1 milyar 800 milyon dolar ithalata karşılık 106 milyon dolar civarında ihracatımız var. Aşağı yukarı 1 milyar 700 milyon dolar civarında olan dış ticaret açığımızı ihracatı artırarak tamamen kapatmamız elbette mümkün değil” dedi.

İhracatı mümkün olduğunca artırırken, ithalatı yerli üretimle olabildiğince ikame etmeleri gerektiğini vurgulayan Erhürman, bunun yolunun bir yandan planlı bir biçimde, doğru alanlarda, doğru yöntemlerle, kaliteli üretim yapıp, üretilenlerin özellikle turizm sektöründe daha fazla tüketilmesinin önünü açarken, diğer yandan da yurttaşların yerli ürünlere önyargıyla yaklaşmamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ihracat ve ithalat rakamlarına değinen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden ithalat 1 milyar dolar civarındayken, ihracatın, toplam ihracatın yüzde 60’ını oluşturduğunu ve bunun da 64 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi.

“Bu bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ihracat olanaklarını daha fazla zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden hem yetkili makamlarla hem de iş çevreleriyle bu konuyu konuşuyor, özellikle niş ürünlerimizin Türkiye piyasasına daha fazla ihraç edilebilmesinin yollarını arıyoruz” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Ama vurguladığım gibi, bundan daha önemlisi, içeride, özellikle turizm sektöründe ithalatı yerli ürünlerle ikame etme çabası içerisine girmemizdir. Bunun için yerli üretimin planlı biçimde, doğru alanlarda, doğru yöntemlerle ve kaliteli biçimde yapılmasına ve pazarlanmasına verdiğimiz desteği artıracağız.”

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SADECE YÜZDE 41’İ KKTC YURTTAŞI… GENÇ İŞSİZ YÜZDE 18.7

Yerli üretimin artmasının ve piyasada kendisine yer bulmasının yalnızca dış ticaret açığının mümkün olduğunca kapatılması açısından değil, ülkedeki istihdam olanaklarının artırılması açısından da önemli olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, “İşgücü piyasasına katılımın yüzde 51’de, özel sektörde çalışan yurttaş oranının yüzde 41’de kaldığı bir ortamda yüzde 18.7 genç işsizliğimiz var. Bu rakamların kabul edilebilir seviyelere çıkması ancak istihdam olanaklarının artırılmasıyla mümkündür ki yerli üretimin bu noktadaki etkisi büyüktür” diye konuştu.

AKARYAKITTA İNDİRİM İHTİMALİ YÜKSEK

Erhürman, dövizde yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıta indirim yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

“PİYASANIN UCUZLAMASI… PİYASAYA GÜVEN”

Başbakan Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybı ve buna bağlı olarak özellikle elektrik ve akaryakıt gibi girdilerin maliyetlerindeki artışların yerli ürünlerin fiyatlarına da yansıdığına işaret ederek son birkaç aylık dönemde ise ters bir eğilim ortaya çıktığını TL kayıplarının bir kısmını geri alırken, buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında da nispi de olsa indirimler meydana geldiğini anlattı.

Döviz ve girdi maliyetlerindeki artışlar fiyatlara yansırken, buralardaki düşüşlerin de fiyatlara yansımasının tüketicinin korunması ve piyasaya güvenin tesis edilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, şöyle konuştu:

“Bu çerçevede, Sanayi Odası’nın bugün tanıtımını yaptığı bazı ürünlerde yüzde 25’lere varan indirimleri içeren kampanya, hem tüketicinin korunması ve piyasaya güvenin sağlanması, hem de yerli ürün kullanımının, dolayısıyla üretimin teşvik edilmesi ve ithalata bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması çağrısı açısından önemlidir.”

DENETİMLER… CEZALAR…

Hükümetin kriz dönemlerinde fırsatçılığı engellemek adına yaptığı denetimlerle ilgili de bilgi veren Erhürman, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ticaret Dairesi’nin Ağustos ayında 363, Eylül ayında 524, Ekim ayında 594 iş yerini denetlediğini, denetimler sonucunda kesilen toplam cezanın Ağustos’ta 9 bin 878 TL, Eylül’de 16 bin 244 TL iken, Ekim’de toplam 68 bin 472 TL olduğunu açıklayan Başbakan Erhürman, şu detayları da paylaştı:

“Bu arada, Ağustos ayında 49,713 TL, Eylül ayında 52,658 TL, Ekim ayında da 88,659 TL’lik mal müsadere edilmiştir. Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında, mal alım ve satış faturaları üzerinden yapılan denetimler de devam etmektedir.”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin bir yandan denetimleri artırarak devam ettireceğini, bir yandan sözü edilen üretim ve istihdam açıklarını giderecek adımları hızla atacağını ifade ederek, diğer yandan da iş dünyasının bugün yapılan girişime benzer girişimlerine destek vereceklerini vurguladı.

“Daha üretken, daha fazla istihdam yaratan, daha büyük ve gelirin daha adil bir biçimde paylaşıldığı bir ekonomi yaratmak hepimizin ortak hedefidir” diyen Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“ÜRETMEK… ÖZ GÜVEN… VAROLUŞ MÜCADELESİ…”

“Üretmek halkımızın öz güvenini sağlamlaştırmak, varoluş mücadelemize katkı yapmaktır. Yıllar içinde ortaya çıkan üretimi teşvik etmeyen koşullara karşın ısrarla üretmeye devam eden tüm üreticilerimizi saygıyla selamlar, Sanayi Odası’na ve sanayicilerimize bu indirim kampanyası için bir kez daha teşekkür ederim.”

AVUNDUK: “HALKA GERÇEK ÜRETİCİLERİN YANLARINDA OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da ekonomik sıkıntıların etkisini artırdığı bir ortamda hayatın normalleşmesine tüm toplum kesimlerinin katkı koyması gerektiğini ancak bu şekilde başarıya ulaşılabileceğini belirtti.

Avunduk, ekonomik sıkıntıların birincil sebebinin KKTC ekonomisinin tüketim ve dışa aşırı bağımlı yapısı olduğunu söyledi.

“KKTC olarak kendi ayakları üzerinde duran, sürdürülebilir bir ekonomik model yaratmak için daha fazla çalışarak, mal ve hizmet üretimine dört elle sarılmamız gerekmektedir” diyen Avunduk, ithalatı teşvik eden uygulamaların kırılgan bir ekonomi yaratacağını belirtti.

Avunduk, halka gerçek üreticilerin yanlarında olduğunu göstermek istediklerini, yaşanmakta olan ekonomik krize kayıtsız kalamayacaklarını kaydederek “Bu düşünceyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası öncülüğünde bugün itibarı ile başlatacağımız ve yılbaşına kadar devam edecek olan ve ‘elimiz taşın altında, halkın ürünleri, halkın yanında’ diye adlandırdığımız ve sonrasında planlayacağımız yerli ürünlerde indirim kampanyamızı başlatıyoruz” dedi.

Kampanyanın iç piyasaya ve ekonomiye hareket getireceğini inandığını söyleyen Avunduk, 100’e yakın firmanın ürünlerinde yüzde 5-25’e varan indirimler yapılacağını belirtti.

Avunduk, marketler ve aracı kurumlara seslenerek, üreticilerin yaptığı indirimleri yansıtmaları çağrısında bulundu.

KTSO Başkanı Avunduk, oluşturdukları bir komite ile pazar araştırması yaparak indirimlerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.