Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin temelini oluşturan esnaf sanatkâr ve KOBİ’ler ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan tüm girişimcileri desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Halkbank, KKTC’de 45. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ülke Müdürlüğü’nün yanı sıra 5 şube ile KKTC’de faaliyet gösteren banka, toplam 89 çalışanıyla hizmet veriyor. Uzman kadrolarıyla, ticari yaşamın gerektirdiği nakdi ve gayri nakdi her türlü finansal ürünü sunmayı hedefleyen banka, müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlıyor.

Ocak ayı itibarıyla Halkbank’ta KKTC Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Sevda Özen, yazılı bir açıklama yaparak bankanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Halkbank’ın KKTC’de faaliyete başlamasının 45. yıl dönümüne güçlü verilerle hazırlandıklarını belirten Özen, bankanın esnaf, sanatkâr, KOBİ ve girişimcilere desteğinin artarak süreceğini belirtti.

“KOBİ kredilerimizi 750 milyon TL’ye taşımayı hedefliyoruz”

Halkbank’ın farklı meslek grupları ve sektörlere özel ürün, hizmet ve destek paketleri ile KKTC’deki tüm işletmelerin yanında olduğunu belirten Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen şunları söyledi:

“Halkbank’ın KOBİ bankacılığı alanında güç ve deneyimiyle hizmet gösterdiğimiz KKTC şubelerimizde, KOBİ segmentinde 1.623 işletmenin bankamızda kredisi bulunuyor. Mevcut kredilerimizin toplam büyüklüğü 700 milyon TL civarında ve yılsonuna kadar bu rakamın 750 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor. İşletmelerin tahsilat ve ödemelerine ilişkin zaman ve işgücü tasarrufunun sağlanması, manuel işlemlerden doğabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve ileriye yönelik nakit akışlarının izlenebilmesi bizim için çok önemli. Bankamız, KOBİ’lere bu alanlarda da Nakit Yönetimi Ürün ve Hizmetleri sunuyor.”

“32 kadın girişimciye 3,5 milyon TL kredi desteği sağladık”

Halkbank’ın, yeni iş fikirlerine sahip üniversite mezunu genç girişimcilerin kendi işlerini kurabilmelerini desteklemek amacıyla Girişimci Kredileri kullandırdığına dikkat çeken Özen şunları söyledi:

“Bu yıl toplamda 32 girişimci müşterimize ‘’Girişimci Kredisi’’ kullandırdık. Girişimcilik alanındaki faaliyetlerimizi, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla Kadın Girişimci Kredisi ile taçlandırdık. KKTC Ülke Müdürlüğümüze bağlı şubelerimizde bu yıl 32 kadın girişimciye kredi kullandırdık. Bu kredilerin büyüklüğü 3,5 milyon TL’ye yaklaşıyor. Bankamız yıl sonuna kadar en az 20 kadın girişimciye daha destek olarak, toplam sayıyı 50’ye taşımayı amaçlıyor.”

“Halkbank KKTC esnafının yanında olmayı sürdürecektir”

Halkbank’ın esnaf ve sanatkarların işletme sermayesi, işyeri ve taşıt ihtiyaçlarının karşılanması için Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Halkbank tarafından Doğrudan Kullandırım yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Hazine Destekli kredileri imkanları sunduğuna dikkat çeken Özen, “Bankamızda hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işletme kredilerinde azami şahıs üst limiti 350 bin TL olarak belirlenmiştir. İşyeri ve taşıt alımlarına yönelik kullandırılan yatırım kredisinde ise azami şahıs üst limiti 1 milyon TL olarak uygulanmaktadır” dedi.

KKTC’deki 5 şubede doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredisi kullandırıldığının, Lefkoşa Şubesi’nde ise; Kıbrıs Türk ESKKK kefaleti ile de kullandırım yapıldığının bilgisini veren Özen şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullanan esnaf sayısı 350, kredi kullandırım tutarı ise; 45,2 milyon TL olmuştur. Bu yılın geride kalan bölümünde esnaf sayısı 211, kullandırım tutarı da 33,6 milyon TL’dir. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi bakiyemiz halihazırda 95 milyon TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayısı ise 1.260’a ulaşmış durumdadır. Halkbank, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra KKTC esnafının yanında olmayı sürdürecektir.”

Bireysel kredilerde farklı seçenekler Halkbank’ta

Halkbank KKTC’de bireysel müşterileri için de özel çözümler üretiyor. Bankanın adadaki aktif ürünleri arasında, ihtiyaç kredisi, bireysel destek kredisi, eğitim kredisi, nakit karşılıklı ihtiyaç kredisi ile taşıt ve konut kredileri de yer alıyor. Halkbank müşterileri tüm bankacılık işlemlerini, dünyanın her yerinden 7/24 ulaşabilecekleri İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.