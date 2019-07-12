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Halil Turan resmen Mesarya’da

Mesarya, İbrahim Çıdamlı ve Sami Ergazi’den sonra Halil Turan’ı da dün resmen renklerine bağladı

12 Temmuz 2019

K-Pet 1.Lig Kulüplerinden Mesarya, İbrahim Çıdamlı ve Sami Ergazi transferlerinden sonra Halil Turan’ı da resmen kadrosuna katarak transfer döneminin en flaş takımlarından biri oldu.  İbrahim Çıdamlı ve Sami ile kadrosunu güçlendiren Mesarya Kulübü,  Doğan Türk Birliği’nin de ilgilendiği Halil Turan transferinde mutlu sona ulaşarak bir transfer bombası daha patlatmış oldu.

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