Halil Falyalı’nın istinaf duruşması ertelendi

(Kamalı Haber) – Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verile iş insanı Halil Falyalı’nın tutuksuz yargılanması talebiyle dosyaladığı istinaf dün Yüksek Mahkemede görüşüldü.

Halil Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, müvekkilinin tedavisinin sürdüğünü ve mahkemenin 70 günlük tutukluluk emri ile ilgili dosyaladıkları istinafın dinlenmesini talep ettiklerini beyan etti. Savcı Aysın Bilgin, duruşmaya hazır olduğunu beyan etti. Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Halil Falyalı’nın fizik tedavilerinin devam ettiği ve ameliyat olup olmayacağının önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacağı beyan edildi.

Mahkeme, zanlının mahkemede hazır olmadığı ve doktor raporuna göre fizik tedavilerinin sürdüğüne ayrıca ameliyat olup olmayacağının belirleneceğine bulgu yapıp, istinafı 24 Kasım’a ertelediklerini açıkladı.