Serbest kalan Halil Falyalı Falyalı, “Adalete olan inancımız tamdır. Dosya geri çekildi. Suçsuzluğumuz ispatlandı. İş insanı Halil Falyalı hakkındaki dava geri çekildi.” dedi

Halil Falyalı hakkındaki dava geri çekildi. Mahkemede hakkındaki davın geri çekilmesiyle bugün serbest kalan Halil Falyalı, mahkeme avlusunda açıklama yaptı. Falyalı, “Adalete olan inancımız tamdır. Dosya geri çekildi. Suçsuzluğumuz ispatlandı. Suçsuz yere bir ceza yattık, avukatlarımızla birlikte bu konuda daha geniş bir basın toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.