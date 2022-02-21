Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Söylemez kardeşlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında ‘Söylemez kardeşler’ olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.