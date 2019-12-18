Kıbrıs

HAKSEN: Asgari ücret derhal tespit edilmeli

18 Aralık 2019
Hak-Sen

HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.

HAKSEN yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük sıkıntının ekonomik yani geçim sıkıntısı olduğunu ve bu ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen kesimin asgari ücretli çalışan olduğunu belirtti.

HAKSEN, “Dövizin gün geçtikçe yükselmesi, buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi, akaryakıt, elektrik vb zorunlu ihtiyaçların el yakar cinste oluşuş asgari ücretli çalışanı dar boğaza sokmaktadır. Sadece bunlarla da kalmayıp beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da düşünecek olursak bugün asgari ücret miktarı yoksulluğun artmasına neden olmaktadır” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Güney Kıbrıs’a domates ihracatı yok

18 Aralık 2019

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor

18 Aralık 2019

Üreticiler için emek kart tanıtımı gerçekleşti

18 Aralık 2019

AP Milletvekili Kızılyürek, Maronit konusunu AB gündemine taşıdı

18 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı