Hakemler güç depoluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmaları devam ediyor.

3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kampın ikinci gününde hakemler kondisyona dayalı idmanlar yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki nezaretinde yürütülen idmanlarda hakemler, ikinci günde oluşturulan istasyonlarla kısa kısa çabukluk koşuları yaptı.

Kerem Eran’ın hafif sakatlığı bulunuyor

Sol ayak baldırında hafif ağrıları bulunan ‘Süper Lig Hakemi’ Kerem Eran, sağlık görevlisinin verdiği bilgiler doğrultusunda düz koşu yaparak idmanlarını sürdürüyor.

Nizam ve Tilki memnun

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki, yararlı bir kamp geçirdiklerini ve ilk iki günde hakemlerin performanslarından memnun olduklarını ifade ettiler.

Tilki, bulundukları ortamın kamp yapmaya elverişli bir ortam olmasının hem kendilerinin hem de hakemlerin motivasyonunu artırdığını ifade ettiler.

Nizam, hakemlerle toplantı yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen kamp kapsamında B, C ve Aday klasmanındaki hakemlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

By Cappadocia Hotel’de bulunan toplantı salonunda toplam 19 kişinin katılımıyla yapılan toplantıda, hakemler yaşadıkları sıkıntılar ve gelecekle ilgili beklentiler konusunda başkan Niyazi Nizam ile görüş alışverişinde bulundular.

Tilki, U12 Ligi ile ilgili hakemlerle konuştu

KTFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Savaş Tilki ise önümüzdeki hafta başlayacak olan U12 Ligi ile ilgili hakemlerle değerlendirme yaptı ve onları teşvik edici konuşmalar yaptı