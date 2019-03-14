Kıbrıs

Hak-Sen, Cezaevi nizamiye personelinin süresiz greve çıktığını bildirdi

14 Mart 2019

Eşit Hak ve Adalet Sen (Hak-Sen), sendikada örgütlü Merkezi Cezaevi nizamiye personelinin, “Müdürün, aramalarda hizmet veren kadın personeli keyfi bir şekilde görevden aldığı ve 3 personelin de görev yerini değiştirdiği” gerekçesiyle süresiz greve çıktığını duyurdu.

Hak-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Görevden alınan ve yerleri değişen tüm personelin geri iade edilmesi için süresiz olarak grevde olacağız” denildi.

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