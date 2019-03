47 yıl sonra Kanlı Pazar davası: Eski bir İngiliz askeri yargılanacak, 16 asker hakkında ise ‘yeterli delil bulunamadı’

Kuzey İrlanda Savcılığından Stephen Herron, kararı açıklarken “Bu aileler için çok uzun bir yolculuktu, ve bugün bir çoğu için yine çok zor bir gün olacak” diyerek hayal kırıklığının farkında olduklarını belirtti.Buna karşılık Herron, ailelerle yüzyüze görüşerek onlara kararı ve hangi gerekçelerle alındığını anlatmak istediklerini de söyledi.

Savcı Herron bugün açıklanan kararın sadece Kanlı Pazar ile ilgili “cezai” soruşturma açısından alındığını vurguladı ve “Şimdi bazı zanlılar hakkında yapılan ve polis tarafından kayda alınan yalan beyan iddiaları incelenecek” diye sürdürdü.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN SANIĞA DESTEK VERECEK

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson da kararın açıklanmasından sonra “F”ye gereken bütün hukuki ve sosyal desteğin verileceğini söyledi.

Williamson, “Kuzey İrlanda’ya barışı getirmek için cesaretle seçkin bir hizmet veren askerlere borcumuz var” diye konuştu.

