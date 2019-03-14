47 yıl sonra Kanlı Pazar davası: Eski bir İngiliz askeri yargılanacak, 16 asker hakkında ise ‘yeterli delil bulunamadı’

Savcılar, gerçek ismi gizlenerek “F” kod adıyla anılan eski askerin “iki kişiyi öldürme” ve “dört kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçlarından yargılanması için yeterli kanıt bulunduğunu söyledi.”F”; James Wray ve William McKinney’i öldürmek ve Patrick O’Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon ve Michael Quinn’i yaralamaktan yargılanacak.

16 ASKER HAKKINDA İSE ‘YETERLİ DELİL BULUNAMADI’: AİLELER TEPKİLİ

BBC Türkçe’nin haberine göre soruşturma kapsamında adı geçen diğer 16 eski İngiliz askeri ile o dönem Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) mensubu oldukları iddia edilen 2 kişi hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dava açılmayacağı bildirildi.

Olaylarla ilgili olarak sadece bir kişinin yargılanacağı kararı Kanlı Pazar’da yakınlarını kaybedenler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Yargılanacak askerin öldürmekle suçlandığı James Wray’ın kardeşi Liam, ailesi açısından bir rahatlama olduğunu ama diğer aileler için çok üzüldüğünü söyledi.

Wray, “Bugün kalbi paramparça olan bir çok üzgün insan var” diye konuştu.

SAVCILIK: HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDAYIZ