Erhürman: Kamu reformunda amaç verimliliği artırmak olmalı

Ba\u015fbakan Tufan Erh\u00fcrman, kamu reformunda amac\u0131n kamuda verimlili\u011fi art\u0131rmak olmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, kamu reformuyla ilgili Yasa Tasar\u0131s\u0131ndaki 11 madde ile ilgili sendikalar\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 oldu\u011funu bildirdiklerini, yar\u0131n bir araya gelerek neyi ele\u015ftirdiklerini ve neyi do\u011fru bulmad\u0131klar\u0131n\u0131 konu\u015facaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nTart\u0131\u015fmalar\u0131n 11 maddeye indirilmi\u015f olmas\u0131n\u0131n olduk\u00e7a \u00f6nemli oldu\u011funa vurgu yapan Erh\u00fcrman, yar\u0131n \u00f6\u011flen sendikalarla yap\u0131lacak toplant\u0131n\u0131n \u201cbir birini anlama toplant\u0131s\u0131\u201d olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\nErh\u00fcrman, BRT\u2019de canl\u0131 olarak yay\u0131nlanan \u201cBirinci Boyut\u201d isimli programa kat\u0131larak sorular\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\nBa\u015fbakanl\u0131ktan verilen bilgiye g\u00f6re, Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman, programda \u201cKamu Reformu\u201d, \u201cEkonomik ve Mali \u0130\u015f Birli\u011fi Protokol\u00fc\u201d, \u201cSu\u00e7 oranlar\u0131\u201d, \u201cLondra temaslar\u0131\u201d ve \u00fclke g\u00fcndeminde yer alan sorulara yan\u0131t verdi.\r\n\r\nKAMU REFORMUYLA \u0130LG\u0130L\u0130 YASA\r\n\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, \u00f6ncelikle \u201cKamu Reformu\u201d ile ilgili sorulan soruya yan\u0131t verdi. Erh\u00fcrman, \u201cKamu Reformu\u201d ad\u0131 alt\u0131nda yap\u0131lacak de\u011fi\u015fiklik konusunun \u00e7ok uzun zamand\u0131r toplumun g\u00fcndeminde oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, Kamu Reformu Yasas\u0131\u2019n\u0131n y\u0131lan hikayesine d\u00f6nen yasa taslaklar\u0131ndan bir tanesi oldu\u011funu, \u00e7e\u015fitli h\u00fck\u00fcmetler d\u00f6neminde bu yasa \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak hi\u00e7bir d\u00f6nem Meclis Genel Kurulu\u2019na gitmesinin ve Kurul\u2019dan ge\u00e7mesinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\nH\u00fck\u00fcmet olarak ilgili yasay\u0131 tekrardan ele alarak \u00e7ok uzun \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Erh\u00fcrman, bu \u00e7al\u0131\u015fmaya s\u0131f\u0131rdan ba\u015flamad\u0131klar\u0131n\u0131, ge\u00e7mi\u015f taslaklar\u0131 da esas alarak \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini bildirdi.\r\n\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, konu\u015fmas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\u201cDolay\u0131s\u0131yla konu\u015fulmayan \u00e7ok fazla bir \u015fey yoktur. Buna ra\u011fmen yasa tasla\u011f\u0131 teknik komite olu\u015ftu ve teknik komitede ilgili \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131. Teknik komitede \u00e7al\u0131\u015fma tamamland\u0131ktan sonra Bakanlar Kurulu\u2019na geldi. Bakanlar Kurulu\u2019ndan da Meclis\u2019e sevk edildi. Hen\u00fcz Meclis\u2019te komitede g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmeye ba\u015flanmad\u0131.\u201d\r\n11 MADDE\r\nSendikalarla, s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 oldu\u011funu bildirdikleri 11 madde ile ilgili bir yar\u0131n bir araya gelece\u011fini anlatan Erh\u00fcrman, sendikalarla bu 11 madde ile ilgili neyi ele\u015ftirdiklerini ve neyi do\u011fru bulmad\u0131klar\u0131n\u0131 konu\u015facaklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, Kamu Reform tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 11 maddeye indirilmi\u015f olmas\u0131n\u0131n olduk\u00e7a \u00f6nemli oldu\u011funa vurgu yapt\u0131.\r\n\u0130lgili 11 maddenin sendikalarla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclebilmesi i\u00e7in \u0130ngiltere\u2019ye gitmeden \u00f6nce sendikalarla ileti\u015fim kurduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Erh\u00fcrman, yar\u0131n \u00f6\u011fle sendikalarla yap\u0131lacak toplant\u0131n\u0131n \u201cbir birini anlama toplant\u0131s\u0131\u201d olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n\u201cREFORM S\u00dcREC\u0130 SANCISIZ OLMAZ\u2026\u201d\r\n\r\nSendikalar\u0131n hangi noktalar\u0131 do\u011fru bulmad\u0131klar\u0131n\u0131, hangi noktalarda kendi deyimleriyle \u201cbudanma\u201d olarak alg\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131n kendileri taraf\u0131ndan bilinmesi gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman konu\u015fmas\u0131na \u015fu \u015fekilde devam etti:\r\n\u201cTabi bizimde neden maddeler o \u015fekilde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve reform olarak alg\u0131lanabilece\u011fini anlatmam\u0131z gerekiyor. Ben de bir anlamda dersime \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Nerelerde ne var ve ne yoktur. Nerelerde ne de\u011fi\u015febilir. B\u00fct\u00fcn bunlar \u00fczerinde g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunaca\u011f\u0131z. S\u00fcre\u00e7 uzun bir s\u00fcre\u00e7tir. Daha \u00f6nceki d\u00f6nemlerde de komiteye gitti. 4-5 ay komitede g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. \u00d6rne\u011fin o d\u00f6nem Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 bu g\u00f6revinden istifa edip Komite Ba\u015fkan\u0131 oldu ve hemen hemen her g\u00fcn toplant\u0131 yaparak konuyu ele ald\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla toplumda konu ile alakal\u0131 ciddi bir birikim art\u0131k vard\u0131r. 11 madde \u00fczerindeki tart\u0131\u015fmay\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015fiyle bu birikimden de yararlanarak \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Tabi \u015funu s\u00f6yleyeyim hi\u00e7bir toplumda reform s\u00fcreci sanc\u0131s\u0131z olmaz. Reform dedi\u011fimiz \u015fey, bir \u015feyleri de\u011fi\u015ftirme anlam\u0131na gelir. Bir \u015feyleri de\u011fi\u015ftirdi\u011finiz zaman da elbette insanlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir sars\u0131nt\u0131 yaratabilir. Dolay\u0131s\u0131yla \u015fu anda bir kamu reformu konusunda birtak\u0131m tepkiler ortaya konmas\u0131n\u0131 anlayabiliyorum. Neyi de\u011fi\u015ftiriyorsan\u0131z de\u011fi\u015ftirin var olan d\u00fczen i\u00e7erisinde bir \u2018t\u0131k\u2019 dahi de\u011fi\u015fiklik yapsan\u0131z muhakkak birilerinin hayat\u0131nda, gelirinde ve \u00e7al\u0131\u015fma d\u00fczeninde de\u011fi\u015fiklik ortaya \u00e7\u0131kacakt\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cVER\u0130ML\u0130L\u0130\u011e\u0130 ARTIRMAK\u201d\r\n\r\nKamu reformunda bir numaral\u0131 amac\u0131n kamuda verimlili\u011fi art\u0131rmak olmas\u0131 gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Erh\u00fcrman, Ba\u015fbakan olduktan sonra bunu birka\u00e7 kez a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hatta zaman zaman kamunun yeterince verimli \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi i\u00e7in tepki de g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getirdi.\r\n\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, hala kamunun yeterince verimli \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki iddias\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc i\u015faret ederek, bunun aksini iddia edecek birinin oldu\u011funu da sanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBu nedenle kamu reformunun muhakkak hayata ge\u00e7mesi gerekti\u011fini vurgulayan Ba\u015fbakan Tufan Erh\u00fcrman \u015fu \u015fekilde konu\u015ftu:\r\n\u201cBir yasay\u0131 de\u011fi\u015ftirmekle hemen son derece verimli bir kamu y\u00f6netimine ge\u00e7ece\u011fimiz d\u00fc\u015f\u00fcncesinde de\u011filim. Bir de olu\u015fmu\u015f bir k\u00fclt\u00fcr vard\u0131r. O k\u00fclt\u00fcr\u00fc de\u011fi\u015ftirip, d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek daha fazla zaman alacak. Ama yasay\u0131 de\u011fi\u015ftirmek o k\u00fclt\u00fcr\u00fcn de\u011fi\u015fmesine ve d\u00f6n\u00fc\u015fmesine katk\u0131da bulunacak bir i\u015ftir. Dolay\u0131s\u0131yla burada sendikalar\u0131m\u0131z ve siyasi partilerimiz dahil hepimizin temel hareket noktas\u0131 kamuda verimlili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 olmas\u0131 gerekiyor. Ben \u00f6yle oldu\u011funu da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Yar\u0131n ki toplant\u0131da bunu ben daha net olarak anlayaca\u011f\u0131m. Bir noktan\u0131n daha alt\u0131n\u0131 \u00e7izmek istiyorum. Biz g\u00f6reve geldik geleli gerek medyada gerek mecliste ve daha bir\u00e7ok yerde kamu reformunun hayata ge\u00e7irilmesi isteniyor. Ancak ne zaman Kamu Reformu ile ilgili taslak geldi. Hemen kar\u015f\u0131 duru\u015flar da ba\u015flad\u0131. Bu da \u00fclkemizdeki temel al\u0131\u015fkanl\u0131klardan biridir. Hem de\u011fi\u015fimi ister g\u00f6r\u00fcn\u00fcr\u00fcz hem de de\u011fi\u015fim olmas\u0131n diye elimizden geleni yapar\u0131z. Ya da \u015f\u00f6yle olur; de\u011fi\u015fimi ister g\u00f6r\u00fcn\u00fcr\u00fcz. Ama de\u011fi\u015fim benden ba\u015flamas\u0131n ba\u015fka yerden ba\u015flas\u0131n diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr\u00fcz. A\u00e7\u0131k s\u00f6yleyeyim. \u015eimdi sendikalar\u0131m\u0131z\u0131n b\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ile ilgili bir \u00f6n yarg\u0131ya sahip de\u011filim. Yar\u0131n ki toplant\u0131da bunu \u00e7ok daha net g\u00f6rece\u011fiz ve birbirimizi anlayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Yar\u0131nki toplant\u0131ya ilgili t\u00fcm i\u015f\u00e7i ve memur sendikalar\u0131 da davetlidir. Bu ilk toplant\u0131d\u0131r. Yeterli olmazsa devam\u0131 gelebilir. Yar\u0131n ki toplant\u0131da benim ihtiyac\u0131m onlar\u0131 anlamakt\u0131r. Elbette bizim duru\u015fumuzu da onlara anlatmakt\u0131r. Ama bizim duru\u015fumuzu onlara anlatmaktan \u00f6nce onlar\u0131n ne s\u00f6yledi\u011fini \u00e7ok net bir \u015fekilde g\u00f6rmek istiyorum. Maddeler \u00fczerinde tart\u0131\u015fmak istiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bazen maddenin tam olarak ne anlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ilgili taraflar taraf\u0131ndan anla\u015f\u0131lam\u0131yor. Ya da maddenin tam s\u00f6ylemek istedi\u011fini anlatabilmek i\u00e7in ufak tefek makyajlar yapmam\u0131z gerekebiliyor.\u201d\r\n\r\nKOM\u0130TE TOPLANTISINA KATILIM\r\n\r\nT\u00fcm sendikalar\u0131n yasa ile ilgili komite toplant\u0131lar\u0131na da kat\u0131labilece\u011fini ifade eden Erh\u00fcrman, yasan\u0131n komite a\u015famas\u0131nda de\u011fi\u015fikli\u011finin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu dile getirdi.\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, bu tip yasalar\u0131n sadece h\u00fck\u00fcmetin yasalar\u0131 olarak alg\u0131lanmamas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret ederek, bunlar\u0131n mecliste t\u00fcm partiler ve sivil toplum \u00f6rg\u00fctlerinin katk\u0131s\u0131 ile de\u011fi\u015febilecek yasalar oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\nErh\u00fcrman, \u201cGe\u00e7mi\u015fte kamu reformu ile ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen t\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalarda ayn\u0131 y\u00f6ntem izlendi. Dolay\u0131s\u0131yla meclis komitesi sadece bir \u2018tik\u2019 at\u0131p ge\u00e7ecek komite de\u011fildir. Son derece ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma olacakt\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\nEKONOM\u0130K VE MAL\u0130 \u0130\u015e B\u0130RL\u0130\u011e\u0130 PROTOKOL\u00dc\r\n\r\nEski Ba\u015fbakan \u0130rsen K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019\u00fcn cenaze t\u00f6reni i\u00e7in \u00fclkede bulunan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay\u2019la Ekonomik ve Mali \u0130\u015f Birli\u011fi Protokol\u00fc ile ilgili g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011finin sorulmas\u0131 \u00fczerine Erh\u00fcrman, merhum \u0130rsen K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019\u00fc ve cinayete kurban giden G\u00f6khan Naim\u2019i and\u0131.\r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay\u2019\u0131n program\u0131n\u0131n olduk\u00e7a s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu\u011funu ve cenaze t\u00f6reninin hemen ard\u0131ndan KKTC\u2019den ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Erh\u00fcrman, Oktay\u2019\u0131n KKTC\u2019den ayr\u0131lmas\u0131ndan hemen ard\u0131ndan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin ve KKTC\u2019nin mali protokolle ilgili teknik heyetlerinin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde bir araya geleceklerini \u00f6\u011frendi\u011fini bildirdi.\r\nT\u00fcrkiye\u2019de 31 Mart se\u00e7imleri nedeniyle siyasilerin se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda oldu\u011funu an\u0131msatan Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman, s\u00fcrecin bu nedenle gecikti\u011fine vurgu yapt\u0131.\r\n\u201cT\u00dcRK\u0130YE VEYA KKTC\u2019DE KISA S\u00dcRE \u0130\u00c7ER\u0130S\u0130NDE B\u0130R G\u00d6R\u00dc\u015eME S\u00dcREC\u0130 BA\u015eLAYACAK\u201d\r\nErh\u00fcrman konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131na \u015fu \u015fekilde devam etti:\r\n\u201cBizim KKTC\u2019de yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fma teknik bir \u00e7al\u0131\u015fmayd\u0131. O teknik \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 heyetimiz T\u00fcrkiye\u2019ye g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ama siyasi irade \u015fu anda belediye se\u00e7imleri dolay\u0131s\u0131yla sahadad\u0131r. Bu beklenen bir durumdu. Heyetler aras\u0131nda T\u00fcrkiye veya KKTC\u2019de k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde bir g\u00f6r\u00fc\u015fme s\u00fcreci ba\u015flayacak.\u201d\r\n\r\n\u201c3 B\u0130N KADAR K\u0130\u015e\u0130 ANTLA\u015eMA SAYES\u0130NDE SINIR G\u0130R\u0130\u015e KAPILARINDAN GER\u0130 D\u00d6ND\u00dcR\u00dcLD\u00dc\u201d\r\n\r\nToplumdaki su\u00e7 oranlar\u0131 ile ilgili soruya yan\u0131t veren Ba\u015fbakan Tufan Erh\u00fcrman, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Ay\u015feg\u00fcl Baybars\u2019\u0131n bir\u00e7ok ele\u015ftiri almas\u0131na neden olan iki \u00fclke aras\u0131ndaki antla\u015fman\u0131n tam da bu sorunla ilgili oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, antla\u015fman\u0131n \u00fclkeye giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapanlar\u0131n s\u0131n\u0131r kap\u0131lar\u0131nda g\u00f6r\u00fclebilmeleri ve ona g\u00f6re giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f d\u00fczenlemelerinin yap\u0131labilmesi i\u00e7in oldu\u011funu kaydetti.\r\nAld\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re 3 bin kadar ki\u015finin bu antla\u015fma sayesinde s\u0131n\u0131r giri\u015f kap\u0131lar\u0131ndan geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayan Erh\u00fcrman, \u201c\u00fclke i\u00e7inde su\u00e7lulukla m\u00fccadele konusunda \u015fu anda arzu etti\u011fimiz noktada olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ok a\u00e7\u0131kt\u0131r. Yine bizim h\u00fck\u00fcmet d\u00f6nemimizde hayata ge\u00e7en ve yine \u00e7ok ele\u015ftirilerle kar\u015f\u0131la\u015fan Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netimi Sistemi (KGYS) bununla ilgilidir\u201d dedi.\r\nKGYS\u2019nin su\u00e7lar\u0131n tespit edilmesinde \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu i\u015faret eden Ba\u015fbakan, KGYS\u2019nin \u201cbirilerinin bizi g\u00f6zetleyece\u011fi\u201d tarz\u0131nda ele\u015ftiriler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak ne zaman bir su\u00e7 olay\u0131 ile kar\u015f\u0131lan\u0131lsa \u201cne olacak bu memleketin hali\u201d dendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\u00dclkede su\u00e7larla m\u00fccadelenin art\u0131k \u00f6nemli bir ihtiya\u00e7 haline geldi\u011finin herkes taraf\u0131ndan kabul edildi\u011fine i\u015faret eden Erh\u00fcrman, su\u00e7larla m\u00fccadele i\u00e7in gereken ad\u0131mlar\u0131 atacaklar\u0131n\u0131, bu ad\u0131mlar\u0131 atarken de insan haklar\u0131 ad\u0131na bir \u015feylerin geri gitmemesi noktas\u0131nda da azami gayret sarf edeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, \u00fclkede \u00e7ok fazla insan sirk\u00fclasyonu olmas\u0131na ra\u011fmen, rakamlara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda bir\u00e7ok \u00fclkeden su\u00e7 oranlar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan iyi bir noktada olundu\u011funa dikkat \u00e7ekti. Erh\u00fcrman, \u201cAma biz kendimizi \u00e7ok daha g\u00fcvende hissedece\u011fimiz bir \u00fclke istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cYASAKLI CEM\u0130YET K\u0130TABI MESELES\u0130\u2026\u201d\r\n\r\n\u00dclke g\u00fcndeminde bulunan \u201cYasakl\u0131 cemiyet kitab\u0131 bulundurma\u201d meselesi ile ilgili olarak sorulan soruya Erh\u00fcrman \u015fu \u015fekilde cevap verdi:\r\n\u201cY\u00fcksek Mahkeme Ba\u015fkan\u0131 Narin Ferdi \u015eefik\u2019in konuyla ilgili \u00e7ok net ve do\u011fru bir a\u00e7\u0131klamas\u0131 oldu. Y\u00fcksek Mahkeme Ba\u015fkan\u0131 \u015eefik\u2019in dedi\u011fi gibi \u2018\u015eu anki yasada dahi yaln\u0131zca bir kitab\u0131 tasarrufunda bulundurmak su\u00e7 de\u011fildir. Bunun ba\u015fka bir \u015feylerle bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun su\u00e7 olmas\u0131 i\u00e7in propagandas\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Gerekirse yasada de\u011fi\u015fiklik yap\u0131l\u0131r. \u00dclke genelinde kitap tasarrufunun su\u00e7 olmamas\u0131na dair bir konsens\u00fcs vard\u0131r. Yakla\u015f\u0131k 15 g\u00fcn \u00f6nce Ma\u011fusa Mahkemesi\u2019nin de bu y\u00f6nde bir karar\u0131 vard\u0131r.\u201d\r\n\r\nLONDRA TEMASLARI\r\n\r\nSoru \u00fczerine Londra temaslar\u0131na da de\u011finen Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman, \u201cK\u0131sa s\u00fcre sonra KKTC\u2019de ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk i\u015f insanlar\u0131yla, Londra\u2019da ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk i\u015f insanlar\u0131 KKTC\u2019de yeniden bir araya gelmek y\u00f6n\u00fcnde antla\u015ft\u0131lar. \u00c7ok net olarak biliyoruz ki gerek be\u015fer\u00ee sermaye dedi\u011fimiz insan potansiyeli a\u00e7\u0131s\u0131nda gerekse de maddi sermeye a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130ngiltere\u2019deki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin \u00f6nemli olanaklar vard\u0131r. Bizim i\u00e7in bu olanaklar\u0131n bir bi\u00e7imde KKTC\u2019de kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak \u00f6nemlidir. Bu iki a\u00e7\u0131dan \u00e7ok \u00f6nemlidir. Birincisi \u00fclkemizin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu sosyal ve ekonomik kalk\u0131nma hamlesini ger\u00e7ekle\u015ftirmek, ikincisi ise \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan yurtta\u015flar\u0131m\u0131zla Kuzey K\u0131br\u0131s aras\u0131nda ba\u011flar\u0131 yeniden sa\u011flamla\u015ft\u0131rmak ve g\u00fc\u00e7lendirmektir\u201d dedi.\r\nLondra\u2019da, i\u015f insanlar\u0131n\u0131, sadece \u0130ngiltere\u2019deki i\u015f insanlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrmediklerini, \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan halkla da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fcklerini s\u00f6yleyen Erh\u00fcrman, Londra\u2019daki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin dayan\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n kendisini \u00e7ok etkiledi\u011fini de bildirdi.\r\nBa\u015fbakan Erh\u00fcrman, yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki ve Kuzey K\u0131br\u0131s\u2019taki gen\u00e7lerin bir araya gelmesini sa\u011flamak i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerine de\u011finirken, Londra\u2019da u\u00e7ak biletleri ile ilgili \u015fikayetlerin g\u00fcndeme geldi\u011fini, bilet fiyatlar\u0131ndan \u00e7ok \u201cTouchdown\u201dun problem yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Erh\u00fcrman, ek seferlerle Nisan ay\u0131ndan itibaren u\u00e7ak fiyatlar\u0131nda indirim olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\u00d6ZEL SEKT\u00d6RE MAA\u015e DESTE\u011e\u0130 VE YERL\u0130 \u00dcR\u00dcN KULLANIMININ TE\u015eV\u0130K ED\u0130LMES\u0130\r\n\r\n\u00d6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fanlara ek maa\u015f deste\u011fi ile ilgili soruya da yan\u0131t veren Ba\u015fbakan Tufan Erh\u00fcrman, sendikala\u015fmay\u0131 sa\u011flamaktan \u00e7ok, 200 milyon TL\u2019lik kayna\u011f\u0131n en verimli \u015fekilde nas\u0131l kullan\u0131labilece\u011finin \u00f6nemli oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nSanayi Odas\u0131\u2019n\u0131n yerli \u00fcr\u00fcn kullan\u0131m\u0131n\u0131n te\u015fvik edilmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 da de\u011ferlendiren Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman, yerli \u00fcr\u00fcnlerin t\u00fcketilmesinde turizmin \u00f6nemine vurgu yapt\u0131. Ba\u015fbakan Erh\u00fcrman, fiyat ve kalitesi uygun olan yerli \u00fcr\u00fcnlerin turizmde t\u00fcketilmelerinin sa\u011flanmas\u0131 halinde ihra\u00e7 gerektirecek \u00fcr\u00fcn kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.