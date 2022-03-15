Haftasonu yeni soğuk hava dalgası etkili olacak

Bu gece hava çoğunlukla açık olacak. Rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzeybatıdan esecek, kuzey başlangıçta orta ve yer yer kuvvetli, 4 ila 5 kuvvetli, ancak daha sonra hafif ila orta, 3 ila 4 kuvvetli olacak. Deniz başlangıçta biraz çalkantılı ila çalkantılı olacak ve güneyde biraz çalkantılı olacak ve daha sonra genellikle biraz çalkantılı olacak. Sıcaklık, iç kesimlerde, güney ve doğu kıyılarında 3 derece, batı ve kuzey kıyılarında 6 derece, yüksek dağlarda ise -3 dereceye kadar düşecek. Dağlarda ve yarı dağlarda don bekleniyor.

Yarın hava çoğunlukla açık olacak. Rüzgarlar başlangıçta değişken hastalardan esecek, 3 beaufort, kademeli olarak esas olarak güneybatıdan kuzeybatıya, 3 ila 4 beaufort’a dönüşecek. Deniz genellikle sakin ve hafif çalkantılı olacaktır. Sıcaklık, iç kesimlerde 15 derece, sahillerde 17 derece, yüksek dağlarda ise 5 derece civarına yükselecek.

Akşam saatlerinde hava çoğunlukla açık olacak. Rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzeybatı, 3 Beaufort olarak kuzeybatıdan esecek ve deniz sakin ila hafif çalkantılı olacak.

Perşembe günü hava çoğunlukla bulutlu olacak ve münferit yağmurun yanı sıra yüksek dağlarda hafif kar yağışı olabilir. Sıcaklık, ortalama iklim değerlerinin biraz altında dalgalanacak şekilde hafifçe yükselecektir.

Cuma günü, ara sıra bulutların yerel yağışların yanı sıra yüksek dağlarda yerel olarak kar yağması bekleniyor. Sıcaklık, ortalama iklim değerlerinin biraz altında dalgalanacak şekilde hafifçe yükselecektir.

Cumartesi günü, yüksek dağlarda yerel olarak hafif kar yağışının yanı sıra münferit yağmur vermesi muhtemel geçici olarak artan bulutlar olacak. Sıcaklığın düşmesi bekleniyor.