Haftasonu ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi haftasonu ve pazartesi günü yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre 06 – 12 Nisan 2023 tarihleri arasında bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 °C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgarın, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe günü fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

06 Nisan (Pş) : Parçalı ve az bulutlu,

07 Nisan (Cu) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,

08 Nisan (Ct) : Parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu,

09 Nisan (P.) : Parçalı çok bulutlu akşam saatleri yer yer yağmurlu,

10 Nisan (Pt) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

11 Nisan (Sa) : Parçalı bulutlu,

12 Nisan (Ça) :Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.