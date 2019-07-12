Haftalık gıda analiz sonuçları
Tarım Dairesi 5-11Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri, Elma (Granny), Armut , Üzüm Çeşitleri ,Kiraz, Kayısı, Soya Küsbesi, Ayçiçek Küsbesi, Şeftali ve Besi – Süt Yemleri olmak üzere 40 numunede 38 numune temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Halil Kasap Paz. ait kayısıda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orc Foods Ltd ait şeftali de firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden: Domates, Salatalık, Kabak ,Böğrülce, Bamya, Ayva Sarı Fasulye, Molehiya, Mısır, Roka, Maydanoz ve Sultani Üzüm olmak üzere 23 numuneden 21 i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur ve Güvercinlik köyünde roka üretimi yapan Cuma Polat’ın ürünlerinden alınan numunelerde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
5 Bekir Cura İthal Cherry Domates Temiz
6 Bekir Cura İthal Elma (Stk) Temiz
7 Bekir Cura İthal Kiraz Temiz
8 Pınarlı Koop Ltd. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
9 Özçağ Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
10 ORC Foods Ltd. İthal Şeftali İmha
11 ORC Foods Ltd. İthal Kayısı Temiz
12 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz
13 ORC Foods Ltd. İthal Cherry Domates Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cherry Domates Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
24 Halil Kasap Paz. İthal Armut Temiz
25 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Menşeine İade
26 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
27 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
28 Pınarlı Koop Ltd. İthal Lale Süt Yemi Temiz
29 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
30 Selgün Tic. İthal Elma(Granny) Temiz
31 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
36 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
37 Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz
38 Köşe Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz
39 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz
40 Erkan Gök İthal Kayısı Temiz
41 Abuzer Canlı Aydınköy Böğrülce Temiz
42 İsmail Korhan Aydınköy Bamya Temiz
43 Yıldıray Uluşan Doğancı Ayva Sarı Fasulye Temiz
44 Alpay Kavaz Doğancı Domates Temiz
45 Neriman Uluç Bostancı Molehiya Temiz
46 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz
47 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz
48 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz
49 Nazlı Gürbüz Mağusa Mısır Temiz
50 Nazlı Gürbüz Mağusa Salatalık Temiz
51 Ümmü Deniz Mağusa Salatalık Temiz
52 Ümmü Deniz Mağusa Domates Temiz
53 Zahide Yıldırım Mağusa Domates Temiz
54 Hasan Kesen Mağusa Domates Temiz
55 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Limit Üstü
56 Mustafa Ağagil Ozanköy Molehiya Temiz
57 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü
58 Cuma Polat Güvercinlik Kabak Temiz
59 Cuma Polat Güvercinlik Maydanoz Temiz
60 Akçay Muhtarlığı Akçay Molehiya Temiz
61 Ayfek Kurbancı Yayla Salatalık Temiz
62 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
63 Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz