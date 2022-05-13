Hafta sonu yağmurlu geçecek

Meteoroloji Dairesi hafta sonunun yağmurlu geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek sıcaklığın iç kesimlerde 29 – 32 °C sahillerde ise 24 – 27°C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Açıklama şöyle:

14 — 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

14 Mayıs (Ct) : Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra doğu kesimler sağanak yağmurlu,

15 Mayıs (Pz) : Az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu,

16 Mayıs (Pt) : Açık ve az bulutlu,

17 Mayıs (Sa) : Açık ve az bulutlu,

18 Mayıs (Ça): Açık ve az bulutlu,

19 Mayıs (Pş) : Açık ve az bulutlu,

20 Mayıs (Cu) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde 29 – 32 °C Sahillerde ise 24 – 27°C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak^esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi