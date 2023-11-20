Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Kasım 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi, hafta içi yağmur beklenmediğini ancak cumartesi itibarıyla havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.


Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak bölgede rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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Tags:Meteoroloji Dairesisağanak yağmur
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