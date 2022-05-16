Haberleşmeye servet ödedik

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nda kurumun tüm faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu.

HAVADİS ÖZEL

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 yılı dördüncü çeyrek raporuna göre KKTC’de Elektronik haberleşme gelirleri 1 yılda yüzde 26 arttı.

Raporda, KKTC’de kişi başına düşen aylık ortalama mobil telefon görüşmesi süresi 271 dakika olarak kaydedilirken kişi başına düşen aylık ortalama sabit telefon görüşmesi süresi 94 dakika olarak belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 yılı dördüncü çeyrek raporuna göre 2021 yılı dördüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan oldu. Rapora göre; mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 yılı dördüncü çeyrek raporunda Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk iki ülkeye yer verildi.

Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye ve İngiltere oldu. Telekomünikasyon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk iki sırayı yine Türkiye ve İngiltere’nin aldığı görülüyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 dördüncü çeyrek raporuna göre mobil haberleşmede net gelir 417 milyon 31 bin 549 TL olurken sabit haberleşmede net gelir 67 milyon 77 bin 4 TL, internette 156 milyon 748 bin 141 TL, çağrı taşımada 8 bin 951 TL oldu. Altyapı işletmecilerinin net geliri ise 9 milyon 143 bin 330 TL.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 dördüncü çeyrek raporuna göre KKTC’de akıllı cihaz kullanımı 365 bin 369 olarak belirlendi. 2020 yılı dördüncü çeyrek raporunda bu rakam 336 bin 701 olarak kayıtlara geçmişti.

Müşteri hizmetleri en sık aranan kısa numaralar

2021 yılı dördüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar da görülmektedir. Buna göre, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar arasında 533 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 1111 (Güvendekal), 1102 (Sağlık Bakanlığı) ve 112 (Ambulans) yer alıyor.

Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla aranan (arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) oldu.

903 bin 660 mobil aboneden 751 bin 649’u aktif

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 2021 yılı dördüncü çeyrek raporuna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 903 bin 660 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Kayıtlı mobil abonelerden 751 bin 649’u hattını aktif olarak kullanıyor.

Faturalı mobil abone sayısı 548 bin 165

2021 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 203 bin 484, faturalı mobil abone sayısı ise 548 bin 165 olarak gerçekleşti. Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 5,7 artmış, faturalı abonelerin sayısı ise yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık yüzde 27,1’ini ön abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 75’den yüzde 73’e gerilediği görülüyor.

Net satış gelirleri

2021 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 53 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor.

İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 140,75 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2021 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 44,62 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 9 bin TL ve altyapı işletmeciliği geliri 9,14 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Baz istasyonu sayısı 764

Raporda KKTC’de faaliyette olan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına da yer veriliyor.

Rapora göre, toplam istasyon sayısı 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 764’e çıktı.

Baz istasyonlarının ilçelere göre dağılımına bakıldığında Girne ve Lefkoşa dikkat çekiyor.

Rapora göre KKTC’de en fazla baz istasyonu Girne’de bulunuyor.

Baz istasyonlarının ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 245, Gazimağusa 132, Girne 248, Güzelyurt 60 ve İskele’de 79.