Kıbrıs

Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

9 Ocak 2020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki derelerin bakım-onarım çalışmaları, kaymakamlıklara istişare içerisinde sürdürülüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi ve Su İşleri Dairesi’nden ekipler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müşavir Danışmanı Ozan Özuyanık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bugün ilk olarak Yeşilırmak deresinde bulunan demir köprünün alt kısmı, bakanlık tarafından ekskavatör desteği sağlanarak temizlendi.Ayrıca, Muhtarlık binasının dereye bakan kısmına taş destek konarak, binaya ve festival alanına su girişi engellendi.

Lefke deresi üzerinde bulunan regülatöre giden yolda oluşan tahribatın giderilmesi için taş destek yapıldı.

Gemikonağı – Sanayi Bölgesi güzergâhında bulunan derenin temizlik çalışmaları ise devam ediyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

Washington

Gübre analiz sonuçları

9 Ocak 2020

İskele Belediyesi, İskele – Boğaz yoluna dikkat çekti

9 Ocak 2020
Ersin Tatar

Başbakan Tatar, yarın İstanbul’a gidiyor

9 Ocak 2020

Özersay veTatar İstanbul’a çağırıldı

9 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı