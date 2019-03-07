Kıbrıs

Güzelyurt ve Alsancakta uyuşturucu

7 Mart 2019
narkotik

Güzelyurt’ta, İrfan Nadir Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, bulvar üzerinde yürümekte olan A.B.’nin(E-35) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde; söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.D.(E-34) tutuklandı. 
Öte yandan dün Alsancak’ta B.R.’nin (E-57) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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