Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda araç yayaya çarptı

Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde saat 00.05 sıralarında meydana gelen kazada 22 yaşındaki Abdullah Keskin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza araç sürücüsü Hasan Yılmaz’ın (E- 33 ) yönetimindeki NH 233 plakalı Toyota marka salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizligi sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak gecmeye çalışan Lefke de sakin Abdullah Keskin’e çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu 22 yaşındaki Abdullah Keskin hayatını kaybetti.Kazanın ardından Lefkoşa Trafik Müdür Yardımcısı Şevket Derindağ ve Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polisin tahkikatı sürüyor.

Fotoğraflar: AHMET İKİDERELİ